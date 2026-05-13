Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' Estadão Conteúdo 13.05.26 9h52 O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas. A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira às vésperas da convocação definitiva para o Mundial. O atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos para disputar o torneio na América do Norte. Ancelotti destacou que não existem dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas ressaltou que o aspecto físico será decisivo para qualquer definição. "A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse. O treinador italiano chega à seleção em um cenário diferente de antecessores que centralizaram o projeto esportivo em torno de Neymar. Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023. Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos. Nos bastidores da CBF, a presença do jogador também é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica. O caso mais recente aconteceu após Neymar dar um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação. A lista definitiva da seleção será anunciada em 18 de maio. Internamente, Ancelotti já teria poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos, e a pré-convocação com 55 atletas funciona principalmente como proteção para possíveis trocas em caso de lesão. Além de Neymar, Ancelotti comentou a situação de Thiago Silva, que tenta disputar sua quinta Copa do Mundo aos 41 anos. O defensor, atualmente no Porto, segue sendo observado pela comissão técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Carlo Ancelotti Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 Futebol Atacante do Paysandu acredita em classificação diante do Vasco: ‘Temos possibilidades’ Thalyson trata o duelo contra o Gigante da Colina como o “jogo da vida” do Papão na temporada. 12.05.26 18h00 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08