Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato Fábio Will 24.03.26 16h15 Juan Carlos Osorio ficou pouco tempo à frente do Leão Azul (Raul Martins / Remo) O Remo e a Justiça do Trabalho homologaram acordo envolvendo o ex-treinador Juan Carlos Osorio e integrantes da comissão técnica do técnico. Os processos somam mais de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1.447.265,95 referentes ao técnico, e tratam de acordos extrajudiciais firmados após o encerramento dos contratos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A situação de Osorio teve desfecho favorável ao clube. A Justiça homologou o acordo entre as partes, reconhecendo a validade dos termos estabelecidos e autorizando o pagamento conforme definido. Homologação encerra disputa com ex-treinador Com a decisão, a questão envolvendo o treinador colombiano é considerada solucionada na esfera trabalhista. O processo deve ser arquivado após a quitação integral dos valores acordados. VEJA MAIS Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil Passagem curta O colombiano Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo no ano passado, mas iniciou seu trabalho somente em janeiro deste ano. No total, foram 14 jogos frente à equipe azulina, contando a final da Supercopa Grão-Pará, diante do Águia. Foram quatro vitórias, oito empates e duas derrotas, apenas uma na Série A. Auxiliar aguarda decisão e terá audiência em Belém Já o processo envolvendo John Mario Arango ainda está em tramitação. A justiça solicitou a apresentação de documentos adicionais, como comprovação de vínculo empregatício e registros trabalhistas, antes de decidir sobre a homologação. Também foi agendada uma audiência presencial para o dia 21 de maio, em Belém. Acordo é rejeitado por inconsistências No caso do auxiliar Francisco Yony Ochoa, o acordo firmado não foi aceito pela Justiça. A decisão apontou falhas no documento, como ausência de detalhamento dos direitos envolvidos e inconsistências na divisão dos valores, o que impediu a validação. Remo A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo, por meio do diretor jurídico, Gustavo Fonseca, que explicou o valor de mais de R$ 1,4 milhão que o clube terá que arcar com o técnico. “O acordo demonstra um valor mais alto, pois, além de encargos, engloba o salário do mês vencido anterior ao acordo, logo, não é tudo multa por rescisão”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol série a diretor jurídico gustavo fonseca juan carlos osorio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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