Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio

O Remo e a Justiça do Trabalho homologaram acordo envolvendo o ex-treinador Juan Carlos Osorio e integrantes da comissão técnica do técnico. Os processos somam mais de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1.447.265,95 referentes ao técnico, e tratam de acordos extrajudiciais firmados após o encerramento dos contratos.

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A situação de Osorio teve desfecho favorável ao clube. A Justiça homologou o acordo entre as partes, reconhecendo a validade dos termos estabelecidos e autorizando o pagamento conforme definido.

Homologação encerra disputa com ex-treinador

Com a decisão, a questão envolvendo o treinador colombiano é considerada solucionada na esfera trabalhista. O processo deve ser arquivado após a quitação integral dos valores acordados.

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Passagem curta

O colombiano Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo no ano passado, mas iniciou seu trabalho somente em janeiro deste ano. No total, foram 14 jogos frente à equipe azulina, contando a final da Supercopa Grão-Pará, diante do Águia. Foram quatro vitórias, oito empates e duas derrotas, apenas uma na Série A.

Auxiliar aguarda decisão e terá audiência em Belém

Já o processo envolvendo John Mario Arango ainda está em tramitação. A justiça solicitou a apresentação de documentos adicionais, como comprovação de vínculo empregatício e registros trabalhistas, antes de decidir sobre a homologação. Também foi agendada uma audiência presencial para o dia 21 de maio, em Belém.

Acordo é rejeitado por inconsistências

No caso do auxiliar Francisco Yony Ochoa, o acordo firmado não foi aceito pela Justiça. A decisão apontou falhas no documento, como ausência de detalhamento dos direitos envolvidos e inconsistências na divisão dos valores, o que impediu a validação.

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo, por meio do diretor jurídico, Gustavo Fonseca, que explicou o valor de mais de R$ 1,4 milhão que o clube terá que arcar com o técnico.

“O acordo demonstra um valor mais alto, pois, além de encargos, engloba o salário do mês vencido anterior ao acordo, logo, não é tudo multa por rescisão”, disse.