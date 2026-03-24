Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube

O zagueiro paraense Kawan, de 22 anos, não ficará no Leão Azul para o restante da temporada. O jogador teve sua rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde desta terça-feira (24).

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Kawan foi contratado pelo Remo no meio da Série B do ano passado, para ajudar o Leão Azul na disputa da competição nacional, o que não ocorreu. Ele foi uma das contratações feitas pelo então executivo azulino Marcos Braz e foi anunciado pelo clube no dia 8 de julho, porém, o atleta não entrou em nenhuma partida na temporada com a camisa remista.

Já na atual temporada, Kawan não teve oportunidades no time principal do Leão Azul, porém, realizou três jogos com a camisa do Remo, todos eles na gestão do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quando o time azulino atuava com um time alternativo. Ele esteve em campo contra o São Francisco, Castanhal e Amazônia Independente, todos jogos pelo Campeonato Paraense.

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Kawan iniciou a carreira nas categorias de base do Remo, passou também pelas bases do Paraná-PR, Betim-MG e do Botafogo, clube que detém seus direitos econômicos. O jogador também teve passagem pelo Juventude-RS, onde atuou em três jogos.

Em nota, o Remo agradeceu ao atleta, citou que faz parte do grupo que conquistou o acesso à Série B e desejou sucesso na sequência da carreira.

“O Clube do Remo informa que o atleta Kawan não faz mais parte do elenco azulino. O zagueiro teve o contrato de empréstimo rescindido junto ao Botafogo (RJ), clube ao qual pertence. Kawan chegou ao Leão em julho de 2025 e fez parte da equipe que subiu à série A. O zagueiro atuou em três partidas pelo Remo, todas em 2026, pelo Campeonato Paraense. O Remo deseja sorte e sucesso ao atleta na sequência da carreira”, publicou o Remo.

Além de Kawan, já deixaram o Leão Azul o meia Dodô, que acertou com o Vila Nova-GO e o atacante Marrony, que fechou com o Atlético-GO, ambos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro.