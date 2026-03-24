Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul Fábio Will 24.03.26 18h17 Kawan fez apenas três jogos pelo Remo (Reprodução / Instagram Kawan) O zagueiro paraense Kawan, de 22 anos, não ficará no Leão Azul para o restante da temporada. O jogador teve sua rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde desta terça-feira (24). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Kawan foi contratado pelo Remo no meio da Série B do ano passado, para ajudar o Leão Azul na disputa da competição nacional, o que não ocorreu. Ele foi uma das contratações feitas pelo então executivo azulino Marcos Braz e foi anunciado pelo clube no dia 8 de julho, porém, o atleta não entrou em nenhuma partida na temporada com a camisa remista. Já na atual temporada, Kawan não teve oportunidades no time principal do Leão Azul, porém, realizou três jogos com a camisa do Remo, todos eles na gestão do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quando o time azulino atuava com um time alternativo. Ele esteve em campo contra o São Francisco, Castanhal e Amazônia Independente, todos jogos pelo Campeonato Paraense. VEJA MAIS Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional Kawan iniciou a carreira nas categorias de base do Remo, passou também pelas bases do Paraná-PR, Betim-MG e do Botafogo, clube que detém seus direitos econômicos. O jogador também teve passagem pelo Juventude-RS, onde atuou em três jogos. Em nota, o Remo agradeceu ao atleta, citou que faz parte do grupo que conquistou o acesso à Série B e desejou sucesso na sequência da carreira. “O Clube do Remo informa que o atleta Kawan não faz mais parte do elenco azulino. O zagueiro teve o contrato de empréstimo rescindido junto ao Botafogo (RJ), clube ao qual pertence. Kawan chegou ao Leão em julho de 2025 e fez parte da equipe que subiu à série A. O zagueiro atuou em três partidas pelo Remo, todas em 2026, pelo Campeonato Paraense. O Remo deseja sorte e sucesso ao atleta na sequência da carreira”, publicou o Remo. Além de Kawan, já deixaram o Leão Azul o meia Dodô, que acertou com o Vila Nova-GO e o atacante Marrony, que fechou com o Atlético-GO, ambos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol zagueiro kawan kawan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 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