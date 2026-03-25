Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos

O Remo lançou o “Aeroleão”, pacote de viagens para torcedores acompanharem o time em compromissos fora de casa nas próximas rodadas da competição. A ação contempla três jogos: contra o Santos, no dia 2 de abril, pela 9ª rodada; diante do Grêmio, em 5 de abril, pela 10ª rodada; e contra o Botafogo, no dia 3 de maio, pela 14ª rodada.

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Para os dois primeiros confrontos, o clube oferece um pacote completo que inclui passagens aéreas no trajeto Belém–São Paulo, São Paulo–Porto Alegre e Porto Alegre–Belém, além de ingressos para os jogos contra Santos e Grêmio. O valor é de R$ 5.000.

Também há a opção de adquirir trechos individuais para essas partidas. Neste caso, o torcedor pode escolher uma das rotas — Belém–São Paulo, São Paulo–Porto Alegre ou Porto Alegre–Belém — com direito a passagem aérea e ingresso para o jogo correspondente, ao custo de R$ 2.000 por trecho.

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Já para o confronto contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Remo disponibiliza duas modalidades. O pacote completo, com ida e volta (Belém–Rio de Janeiro–Belém) e ingresso para a partida, custa R$ 4.000.

Outra alternativa é o plano de trecho único, no valor de R$ 2.000, que inclui passagem aérea e ingresso, permitindo ao torcedor escolher entre ida ou volta.

Segundo o clube, sócios-torcedores têm 10% de desconto em qualquer uma das opções. A iniciativa busca facilitar o deslocamento da torcida azulina e fortalecer a presença do Remo nos jogos fora de casa.