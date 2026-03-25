Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos O Liberal 25.03.26 15h55 O torcedor azulino tem agora a oportunidade de viajar em excursão oficial para jogos fora de casa. (Daniel Nardim/ O Liberal) O Remo lançou o “Aeroleão”, pacote de viagens para torcedores acompanharem o time em compromissos fora de casa nas próximas rodadas da competição. A ação contempla três jogos: contra o Santos, no dia 2 de abril, pela 9ª rodada; diante do Grêmio, em 5 de abril, pela 10ª rodada; e contra o Botafogo, no dia 3 de maio, pela 14ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para os dois primeiros confrontos, o clube oferece um pacote completo que inclui passagens aéreas no trajeto Belém–São Paulo, São Paulo–Porto Alegre e Porto Alegre–Belém, além de ingressos para os jogos contra Santos e Grêmio. O valor é de R$ 5.000. Também há a opção de adquirir trechos individuais para essas partidas. Neste caso, o torcedor pode escolher uma das rotas — Belém–São Paulo, São Paulo–Porto Alegre ou Porto Alegre–Belém — com direito a passagem aérea e ingresso para o jogo correspondente, ao custo de R$ 2.000 por trecho. VEJA MAIS Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul Já para o confronto contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Remo disponibiliza duas modalidades. O pacote completo, com ida e volta (Belém–Rio de Janeiro–Belém) e ingresso para a partida, custa R$ 4.000. Outra alternativa é o plano de trecho único, no valor de R$ 2.000, que inclui passagem aérea e ingresso, permitindo ao torcedor escolher entre ida ou volta. Segundo o clube, sócios-torcedores têm 10% de desconto em qualquer uma das opções. A iniciativa busca facilitar o deslocamento da torcida azulina e fortalecer a presença do Remo nos jogos fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 Futebol Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos 25.03.26 15h55 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 Champions League Feminina Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25) pela Liga dos Campeões Feminino Real Madrid e Barcelona jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 13h45