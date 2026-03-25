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Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar

Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina

O Liberal
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Mayk é um dos cotados para suprir a dificuldade azulina na lateral esquerda nesta temporada (Juan Rodrigues / Novorizontino)

O Remo tenta resolver um dos principais problemas do elenco na temporada: a lateral-esquerda. Com dificuldades no setor, o clube negocia a contratação de Mayk, jogador que pertence ao Grêmio-RS e está emprestado ao Novorizontino-SP.

A diretoria azulina corre contra o tempo para fechar o acordo até sexta-feira (27), data que marca o encerramento da janela de transferências. As conversas entre as partes já acontecem há cerca de uma semana.

Setor improvisado

A lateral-esquerda tem sido uma posição instável no Remo. Sávio, considerado titular, está lesionado, enquanto Cufre não vem correspondendo às expectativas da comissão técnica. Diante desse cenário, o clube tem recorrido a improvisações, utilizando zagueiros como Kayky Almeida, Léo Andrade e Tchamba na função ao longo da temporada.

Negociação depende de acordo com o Novorizontino

Para concretizar a contratação, o Grêmio precisa chegar a um entendimento com o Novorizontino, já que Mayk está emprestado ao clube paulista. A liberação antecipada exige compensação financeira. Uma das possibilidades discutidas entre os clubes é o pagamento por meio de percentual em uma futura venda do atleta.Os direitos econômicos de Mayk estão divididos entre Grêmio e Guarani-SP, clube que negociou o jogador com a equipe gaúcha em 2024. O Novorizontino pode ser incluído na divisão, dependendo do desfecho da negociação.

Números e trajetória de Mayk

Desde junho do ano passado no Novorizontino, Mayk disputou 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. O gol foi anotado contra o Corinthians e garantiu a vaga da equipe na final do Campeonato Paulista desta temporada. Natural de Santo Antônio do Salto da Onça (RN), o lateral iniciou a carreira no América-RN e passou ainda por: Bahia-BA, Joinville-SC, Retrô-PE e Guarani-SP

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