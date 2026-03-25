Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina O Liberal 25.03.26 16h01 Mayk é um dos cotados para suprir a dificuldade azulina na lateral esquerda nesta temporada (Juan Rodrigues / Novorizontino) O Remo tenta resolver um dos principais problemas do elenco na temporada: a lateral-esquerda. Com dificuldades no setor, o clube negocia a contratação de Mayk, jogador que pertence ao Grêmio-RS e está emprestado ao Novorizontino-SP. A diretoria azulina corre contra o tempo para fechar o acordo até sexta-feira (27), data que marca o encerramento da janela de transferências. As conversas entre as partes já acontecem há cerca de uma semana. Setor improvisado A lateral-esquerda tem sido uma posição instável no Remo. Sávio, considerado titular, está lesionado, enquanto Cufre não vem correspondendo às expectativas da comissão técnica. Diante desse cenário, o clube tem recorrido a improvisações, utilizando zagueiros como Kayky Almeida, Léo Andrade e Tchamba na função ao longo da temporada. Negociação depende de acordo com o Novorizontino Para concretizar a contratação, o Grêmio precisa chegar a um entendimento com o Novorizontino, já que Mayk está emprestado ao clube paulista. A liberação antecipada exige compensação financeira. Uma das possibilidades discutidas entre os clubes é o pagamento por meio de percentual em uma futura venda do atleta.Os direitos econômicos de Mayk estão divididos entre Grêmio e Guarani-SP, clube que negociou o jogador com a equipe gaúcha em 2024. O Novorizontino pode ser incluído na divisão, dependendo do desfecho da negociação. Números e trajetória de Mayk Desde junho do ano passado no Novorizontino, Mayk disputou 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. O gol foi anotado contra o Corinthians e garantiu a vaga da equipe na final do Campeonato Paulista desta temporada. Natural de Santo Antônio do Salto da Onça (RN), o lateral iniciou a carreira no América-RN e passou ainda por: Bahia-BA, Joinville-SC, Retrô-PE e Guarani-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 Futebol Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos 25.03.26 15h55 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 Champions League Feminina Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25) pela Liga dos Campeões Feminino Real Madrid e Barcelona jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 13h45