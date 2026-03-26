Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida Igor Wilson 26.03.26 8h00 Gabriel Poveda deverá fazer sua estreia no ataque do Leão (Luís Carlos) O Clube do Remo estreia na Copa Norte nesta quinta-feira (26), contra o Porto Velho, às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense. Integrante do Grupo B — que também conta com Amazonas, Galvez, Águia de Marabá e Monte Roraima — o Leão inicia sua trajetória na competição com um elenco alternativo e reduzido. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com foco na disputa do Campeonato Brasileiro, onde ainda ocupa a 19ª colocação, na zona de rebaixamento, o clube paraense optou por poupar os principais atletas e relacionou apenas 17 jogadores para a viagem, sendo seis oriundos das categorias de base. A estratégia segue o planejamento da comissão técnica, que pretende dar minutagem a jogadores menos utilizados, enquanto preserva titulares para o confronto contra o Santos, pela Série A, no próximo dia 2 de abril, na Vila Belmiro. O treinador Léo Condé ficará em Belém com o time considerado titular, dando lugar ao auxiliar Felipe Surian no início da competição regional. VEJA MAIS Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade A escalação deve ser praticamente definida pela limitação de opções. No gol, Ygor Vinhas assume a vaga, já que Marcelo Rangel e Alisson não foram relacionados. A defesa deve ter Thalisson e Léo Andrade como zagueiros, com Tassano improvisado na lateral-direita e Cufré na esquerda, em busca de recuperação após críticas recentes pelas atuações no time principal. Jaderson, que até ganhou chances no time principal, será titular hoje (Luís Carlos/Remo) No meio-campo, o colombiano Cantillo, que este ano não ganhou oportunidades no time principal, deve atuar como volante, com Jaderson e Pavani mais avançados. A ausência do grego Panagiotis, que vinha sendo utilizado em outras oportunidades, como em jogos do Parazão, chama atenção e pode indicar uma possível saída do clube em breve. No ataque, Rafael Monti, Nico Ferreira e o recém-contratado Gabriel Poveda devem despontar como titulares, com poucas alternativas no banco além de atletas da base. Do outro lado, o Porto Velho chega pressionado por uma sequência negativa. A equipe comandada por Paulo Eduardo acumula três derrotas consecutivas — uma pela Copa do Brasil e duas pela semifinal do Campeonato Rondoniense, onde ficou de fora da final — e tenta reagir diante de sua torcida. A diretoria ainda aguarda a regularização do zagueiro Aisley, recém-contratado, que pode ser opção no banco. No ataque, Luan Viana e Jeferson devem ser os titulares. Treinamento do Porto Velho antes de encarar o Leão (Instagram Porto Velho) FICHA TÉCNICA Porto Velho x Remo Competição: Copa Norte – Fase de grupos (Grupo B) Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026 Horário: 20h Local: Estádio Aluízio Ferreira, Porto Velho (RO) Arbitragem: Árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC) Assistentes: Antonio Neilson Penha Teles (AC) e Reno Cassiano Loredo Schimaltz (AC) Prováveis escalações: Porto Velho: Digão; Lucas Bala, JV, Rennã e Maurício Leal; França, Emerson Bacas e Anderson Silva; Wellington Júnior, Luan Viana e Jeferson. Técnico: Paulo Eduardo Remo: Ygor Vinhas; Tassano, Léo Andrade, Thalisson e Cufré; Cantillo, Jaderson e Pavani; Nico Ferreira, Rafael Monti e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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