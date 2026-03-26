Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho

O Clube do Remo estreia na Copa Norte nesta quinta-feira (26), contra o Porto Velho, às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense. Integrante do Grupo B — que também conta com Amazonas, Galvez, Águia de Marabá e Monte Roraima — o Leão inicia sua trajetória na competição com um elenco alternativo e reduzido.

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Com foco na disputa do Campeonato Brasileiro, onde ainda ocupa a 19ª colocação, na zona de rebaixamento, o clube paraense optou por poupar os principais atletas e relacionou apenas 17 jogadores para a viagem, sendo seis oriundos das categorias de base. A estratégia segue o planejamento da comissão técnica, que pretende dar minutagem a jogadores menos utilizados, enquanto preserva titulares para o confronto contra o Santos, pela Série A, no próximo dia 2 de abril, na Vila Belmiro. O treinador Léo Condé ficará em Belém com o time considerado titular, dando lugar ao auxiliar Felipe Surian no início da competição regional.

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A escalação deve ser praticamente definida pela limitação de opções. No gol, Ygor Vinhas assume a vaga, já que Marcelo Rangel e Alisson não foram relacionados. A defesa deve ter Thalisson e Léo Andrade como zagueiros, com Tassano improvisado na lateral-direita e Cufré na esquerda, em busca de recuperação após críticas recentes pelas atuações no time principal.

Jaderson, que até ganhou chances no time principal, será titular hoje (Luís Carlos/Remo)

No meio-campo, o colombiano Cantillo, que este ano não ganhou oportunidades no time principal, deve atuar como volante, com Jaderson e Pavani mais avançados. A ausência do grego Panagiotis, que vinha sendo utilizado em outras oportunidades, como em jogos do Parazão, chama atenção e pode indicar uma possível saída do clube em breve. No ataque, Rafael Monti, Nico Ferreira e o recém-contratado Gabriel Poveda devem despontar como titulares, com poucas alternativas no banco além de atletas da base.

Do outro lado, o Porto Velho chega pressionado por uma sequência negativa. A equipe comandada por Paulo Eduardo acumula três derrotas consecutivas — uma pela Copa do Brasil e duas pela semifinal do Campeonato Rondoniense, onde ficou de fora da final — e tenta reagir diante de sua torcida. A diretoria ainda aguarda a regularização do zagueiro Aisley, recém-contratado, que pode ser opção no banco. No ataque, Luan Viana e Jeferson devem ser os titulares.

Treinamento do Porto Velho antes de encarar o Leão (Instagram Porto Velho)

FICHA TÉCNICA

Porto Velho x Remo

Competição: Copa Norte – Fase de grupos (Grupo B)

Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026

Horário: 20h

Local: Estádio Aluízio Ferreira, Porto Velho (RO)

Arbitragem:

Árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC)

Assistentes: Antonio Neilson Penha Teles (AC) e Reno Cassiano Loredo Schimaltz (AC)



Prováveis escalações:

Porto Velho: Digão; Lucas Bala, JV, Rennã e Maurício Leal; França, Emerson Bacas e Anderson Silva; Wellington Júnior, Luan Viana e Jeferson. Técnico: Paulo Eduardo

Remo: Ygor Vinhas; Tassano, Léo Andrade, Thalisson e Cufré; Cantillo, Jaderson e Pavani; Nico Ferreira, Rafael Monti e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé