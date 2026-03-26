Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar

Os clubes brasileiros têm até a próxima sexta-feira (27) para registrar novos jogadores nesta primeira parte da temporada. Isso porque a janela de transferências extra aberta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fecha nesta data. Após isso, as equipes só poderão confirmar reforços entre 20 de julho e 11 de setembro.

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O período extra de contratações no Brasil foi aberto para contemplar atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Assim, para a contratação valer, o jogador obrigatoriamente teria que ter disputado ao menos um jogo das competições regionais.

Nesse período, o Remo, por exemplo, anunciou os atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari, além do lateral-direito Matheus Alexandre. Os três atletas disputaram estaduais.

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O Paysandu também anunciou reforços, como o centroavante Juninho, o zagueiro Bruno Bispo, o goleiro Marcão, ex-Capitão Poço, e o lateral-esquerdo Luciano Taboca, regularizado no dia 10 de março.

Segundo as informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal.com, o Leão Azul ainda pode anunciar pelo menos um reforço até sexta-feira (27). O clube azulino estaria em negociação com o lateral-esquerdo Mayk, que pertence ao Grêmio, mas está emprestado ao Novorizontino-SP.

Além de anúncios, o Leão Azul também confirmou a dispensa do zagueiro Kawan, que retornou ao Botafogo-RJ. Marrony também deixou o clube no início de março.

O time azulino também ainda pode acertar a transferência de outros jogadores, como a do lateral-esquerdo Sávio, que estaria na mira do Sport-PE.

Regras

Apesar do fim da janela, os clubes ainda podem rescindir contratos com atletas que não estão mais nos planos das equipes, desde que respeitem as leis trabalhistas e as regras da CBF. No entanto, os jogadores só podem ser registrados em um novo clube caso o contrato tenha sido encerrado até o fim da janela.