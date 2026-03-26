Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro O Liberal 26.03.26 13h06 Matheus Alexandre foi uma das contratações do Remo (Raul Martins | Remo) Os clubes brasileiros têm até a próxima sexta-feira (27) para registrar novos jogadores nesta primeira parte da temporada. Isso porque a janela de transferências extra aberta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fecha nesta data. Após isso, as equipes só poderão confirmar reforços entre 20 de julho e 11 de setembro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O período extra de contratações no Brasil foi aberto para contemplar atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Assim, para a contratação valer, o jogador obrigatoriamente teria que ter disputado ao menos um jogo das competições regionais. Nesse período, o Remo, por exemplo, anunciou os atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari, além do lateral-direito Matheus Alexandre. Os três atletas disputaram estaduais. VEJA MAIS De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses O Paysandu também anunciou reforços, como o centroavante Juninho, o zagueiro Bruno Bispo, o goleiro Marcão, ex-Capitão Poço, e o lateral-esquerdo Luciano Taboca, regularizado no dia 10 de março. Segundo as informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal.com, o Leão Azul ainda pode anunciar pelo menos um reforço até sexta-feira (27). O clube azulino estaria em negociação com o lateral-esquerdo Mayk, que pertence ao Grêmio, mas está emprestado ao Novorizontino-SP. Além de anúncios, o Leão Azul também confirmou a dispensa do zagueiro Kawan, que retornou ao Botafogo-RJ. Marrony também deixou o clube no início de março. O time azulino também ainda pode acertar a transferência de outros jogadores, como a do lateral-esquerdo Sávio, que estaria na mira do Sport-PE. Regras Apesar do fim da janela, os clubes ainda podem rescindir contratos com atletas que não estão mais nos planos das equipes, desde que respeitem as leis trabalhistas e as regras da CBF. No entanto, os jogadores só podem ser registrados em um novo clube caso o contrato tenha sido encerrado até o fim da janela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu janela de transferências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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