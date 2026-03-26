Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses Aila Beatriz Inete e Fábio Will 26.03.26 11h39 Duelo com o Vasco será em abril (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal) O Paysandu encara o Vasco na quinta fase da Copa do Brasil. A partida ainda não tem data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o jogo de ida, que será de mando do Papão, deve ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril. Assim, o clube bicolor se articula internamente para confirmar a realização da partida no Mangueirão, que vai receber o show do Guns N' Roses no dia 25 do mesmo mês. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo informações do presidente do Paysandu, Márcio Tuma, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube está discutindo o assunto para ter a confirmação da realização do jogo no estádio. De acordo com ele, as chances de a partida ser realizada no Mangueirão estão entre 7 e 8, em uma escala de 0 a 10. A proximidade das datas entre o jogo e o dia da apresentação fez os torcedores questionarem a realização da partida no Mangueirão, visto que é preciso tempo para montar a estrutura do show. Se a partida contra o Gigante da Colina for realizada no dia 22, haverá um intervalo de três dias até a apresentação. VEJA MAIS Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo' Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão O interesse em manter o jogo no estádio é muito grande, visto que o local tem capacidade para pouco mais de 55 mil torcedores, enquanto a Curuzu pode receber mais de 16 mil, e a partida tem muito apelo. Formato e premiação Nesta etapa da Copa do Brasil, os jogos são de ida e volta. Assim, após a disputa em Belém, os clubes voltam a se enfrentar nos dias 13 ou 14 de maio, conforme a tabela base da CBF. Todas as equipes da quinta fase recebem a cota milionária de R$ 2 milhões pela participação. Já, se avançarem para as oitavas de final, garantem mais R$ 3 milhões em premiação. Show histórico Uma das maiores bandas de rock do cenário mundial, o Guns N' Roses se apresenta pela primeira vez em Belém. Os ingressos para o show foram esgotados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses 26.03.26 11h39 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 DOMÍNIO Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo' Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão 24.03.26 23h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 CRÍTICA Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional' Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro 26.03.26 9h03