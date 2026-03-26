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Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão

Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
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Duelo com o Vasco será em abril (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Paysandu encara o Vasco na quinta fase da Copa do Brasil. A partida ainda não tem data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o jogo de ida, que será de mando do Papão, deve ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril. Assim, o clube bicolor se articula internamente para confirmar a realização da partida no Mangueirão, que vai receber o show do Guns N' Roses no dia 25 do mesmo mês.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo informações do presidente do Paysandu, Márcio Tuma, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube está discutindo o assunto para ter a confirmação da realização do jogo no estádio. De acordo com ele, as chances de a partida ser realizada no Mangueirão estão entre 7 e 8, em uma escala de 0 a 10.

A proximidade das datas entre o jogo e o dia da apresentação fez os torcedores questionarem a realização da partida no Mangueirão, visto que é preciso tempo para montar a estrutura do show. Se a partida contra o Gigante da Colina for realizada no dia 22, haverá um intervalo de três dias até a apresentação.

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O interesse em manter o jogo no estádio é muito grande, visto que o local tem capacidade para pouco mais de 55 mil torcedores, enquanto a Curuzu pode receber mais de 16 mil, e a partida tem muito apelo.

Formato e premiação

Nesta etapa da Copa do Brasil, os jogos são de ida e volta. Assim, após a disputa em Belém, os clubes voltam a se enfrentar nos dias 13 ou 14 de maio, conforme a tabela base da CBF.

Todas as equipes da quinta fase recebem a cota milionária de R$ 2 milhões pela participação. Já, se avançarem para as oitavas de final, garantem mais R$ 3 milhões em premiação.

Show histórico

Uma das maiores bandas de rock do cenário mundial, o Guns N' Roses se apresenta pela primeira vez em Belém. Os ingressos para o show foram esgotados.

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