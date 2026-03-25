'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor

O camisa 10 Marcinho marcou mais um gol e foi um dos destaques do Paysandu em campo na partida contra o GAS-RR, válida pela primeira rodada da Copa Norte. O clube bicolor venceu por 3 a 1 e estreou bem na competição. Após o jogo, o jogador celebrou a vitória do time e se declarou para a equipe.

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"Estou muito feliz por estar mais uma vez marcando com essa camisa. É sempre uma alegria. Dedico essa vitória para todo o grupo, a toda essa torcida que mais uma vez compareceu, nosso 12º jogador, sempre fazendo a festa, nos ajudando; e o nosso objetivo era a vitória. Estrear com vitória é sempre bom, então estamos muito felizes e eu ainda mais feliz por fazer o gol e dedicar mais uma vez ao 'Pam Pam', que é o nosso amuleto da sorte. Continuar trabalhando. Estamos no caminho certo", declarou o jogador para a Rádio Liberal+.

Marcinho, que chegou ao Bicola no início da temporada para ser uma das referências da equipe, tem correspondido às expectativas. Em 13 jogos, o meia-atacante marcou quatro gols e já deu duas assistências. Ainda no pós-jogo, o 10 bicolor reafirmou o compromisso com o clube e destacou a confiança em buscar o retorno à Série B.

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"Estou muito feliz mesmo por estar aqui no Paysandu, de vestir essa camisa", ressaltou. "Enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar com toda dedicação, dar o meu máximo, ajudar meus companheiros. O nosso objetivo é muito maior. Eu vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B, então vou trabalhar, junto dos meus companheiros, para que a gente possa, no final do ano, estar comemorando o acesso", completou Marcinho.

O Paysandu estreia na Série C fora de casa contra o Volta Redonda-RJ, no dia 5 de abril. Mas, antes disso, o clube ainda tem o Guaporé-RO, pela segunda rodada da Copa Norte. A partida será na próxima terça-feira (31), às 20h, no estádio Ângelo Cassol, conhecido como Cassolão.