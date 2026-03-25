'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe O Liberal 25.03.26 11h33 Jogador tem sido um dos pilares da equipe em campo (Jorge Luís Totti/Paysandu) O camisa 10 Marcinho marcou mais um gol e foi um dos destaques do Paysandu em campo na partida contra o GAS-RR, válida pela primeira rodada da Copa Norte. O clube bicolor venceu por 3 a 1 e estreou bem na competição. Após o jogo, o jogador celebrou a vitória do time e se declarou para a equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Estou muito feliz por estar mais uma vez marcando com essa camisa. É sempre uma alegria. Dedico essa vitória para todo o grupo, a toda essa torcida que mais uma vez compareceu, nosso 12º jogador, sempre fazendo a festa, nos ajudando; e o nosso objetivo era a vitória. Estrear com vitória é sempre bom, então estamos muito felizes e eu ainda mais feliz por fazer o gol e dedicar mais uma vez ao 'Pam Pam', que é o nosso amuleto da sorte. Continuar trabalhando. Estamos no caminho certo", declarou o jogador para a Rádio Liberal+. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Marcinho, que chegou ao Bicola no início da temporada para ser uma das referências da equipe, tem correspondido às expectativas. Em 13 jogos, o meia-atacante marcou quatro gols e já deu duas assistências. Ainda no pós-jogo, o 10 bicolor reafirmou o compromisso com o clube e destacou a confiança em buscar o retorno à Série B. VEJA MAIS Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo' Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão Paysandu leva susto no início, mas vence o GAS de virada em sua estreia na Copa Norte Papão sai atrás, mas domina o jogo, vira com Castro e Marcinho e fecha a conta com Ítalo; próximo desafio será contra o Guaporé, fora de casa, no dia 31. Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo "Estou muito feliz mesmo por estar aqui no Paysandu, de vestir essa camisa", ressaltou. "Enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar com toda dedicação, dar o meu máximo, ajudar meus companheiros. O nosso objetivo é muito maior. Eu vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B, então vou trabalhar, junto dos meus companheiros, para que a gente possa, no final do ano, estar comemorando o acesso", completou Marcinho. O Paysandu estreia na Série C fora de casa contra o Volta Redonda-RJ, no dia 5 de abril. Mas, antes disso, o clube ainda tem o Guaporé-RO, pela segunda rodada da Copa Norte. A partida será na próxima terça-feira (31), às 20h, no estádio Ângelo Cassol, conhecido como Cassolão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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