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Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista

Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo

O Liberal
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Jogador em ação pelo Sporting Osasco (Twitter Juninho)

O Paysandu anunciou, na noite desta terça-feira (24), a contratação do atacante Juninho, de 21 anos, para a sequência da temporada 2026. De acordo com o clube, o jogador já está em Belém, passou por exames médicos e aguarda a conclusão dos trâmites para assinar contrato até o fim do ano.

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A chegada do centroavante se encaixa no perfil de oportunidade de mercado buscado pelo clube. Sem espaço em equipes de maior porte até aqui, Juninho teve passagem pelo Avaí na última temporada, mas não chegou a atuar. Em 2026, ganhou sequência no Osasco Sporting Clube, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e marcou sete gols em 14 partidas, desempenho que chamou a atenção do departamento de scout bicolor.

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Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo. No Paysandu, ele chega para disputar espaço em um elenco que já conta com opções como Ítalo, Kleiton Pego, Danilo Peu, Thalyson, Thayllon e Kauã Hinkel, frequentemente utilizados ao longo da temporada.

Juninho depende agora da regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol para ficar à disposição da comissão técnica.

Ficha técnica

  • Nome: José Romualdo Pedro Junior
  • Nascimento: 15/06/2004
  • Naturalidade: Lindoeste (PR)
  • Altura: 1,83 m
  • Peso: 84 kg
  • Posição: centroavante
  • Clubes: Cascavel-PR, Santo André-SP, Avaí-SC e Osasco Sporting-SP
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copa norte 2026
Paysandu
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