Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo O Liberal 24.03.26 19h30 Jogador em ação pelo Sporting Osasco (Twitter Juninho) O Paysandu anunciou, na noite desta terça-feira (24), a contratação do atacante Juninho, de 21 anos, para a sequência da temporada 2026. De acordo com o clube, o jogador já está em Belém, passou por exames médicos e aguarda a conclusão dos trâmites para assinar contrato até o fim do ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A chegada do centroavante se encaixa no perfil de oportunidade de mercado buscado pelo clube. Sem espaço em equipes de maior porte até aqui, Juninho teve passagem pelo Avaí na última temporada, mas não chegou a atuar. Em 2026, ganhou sequência no Osasco Sporting Clube, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e marcou sete gols em 14 partidas, desempenho que chamou a atenção do departamento de scout bicolor. VEJA MAIS Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo. No Paysandu, ele chega para disputar espaço em um elenco que já conta com opções como Ítalo, Kleiton Pego, Danilo Peu, Thalyson, Thayllon e Kauã Hinkel, frequentemente utilizados ao longo da temporada. Juninho depende agora da regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol para ficar à disposição da comissão técnica. Ficha técnica Nome: José Romualdo Pedro Junior Nascimento: 15/06/2004 Naturalidade: Lindoeste (PR) Altura: 1,83 m Peso: 84 kg Posição: centroavante Clubes: Cascavel-PR, Santo André-SP, Avaí-SC e Osasco Sporting-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DIA DE PAPÃO Com novidade na lateral, Paysandu está escalado para estreia da Copa Norte; confira Time bicolor enfrenta o GAS-RR, no Modelão, em Castanhal, às 20h30 24.03.26 19h43 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 Futebol Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR 23.03.26 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17