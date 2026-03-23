Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte

O Paysandu inicia a caminhada na Copa Norte na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o GAS-RR, no Estádio Modelão, em Castanhal. Embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, o título do Campeonato Paraense e a classificação na Copa do Brasil, o Papão aposta no bom momento do elenco — e especialmente na fase do centroavante Ítalo, que soma sete gols em 12 partidas na temporada.

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Artilheiro da equipe no ano, Ítalo reforça o clima de confiança, mas mantém o discurso de cautela. “Vamos enfrentar um grande adversário, que vive um momento especial após a chegada do novo treinador. As coisas mudaram por lá. Serão dois grandes jogos, mas temos outros compromissos antes que são prioridade”, afirmou.

O duelo marca também um confronto inédito para o clube bicolor, que divide o Grupo A com Independência-AC, Guaporé, Nacional e Trem. Atual campeão da Copa Verde — competição substituída pela Copa Norte nesta temporada —, o Paysandu tenta manter o protagonismo regional mesmo atuando fora da Curuzu, preservada para a Série C.

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Apesar da expectativa pela estreia, o foco principal segue claro no elenco. “A Série C é a nossa prioridade no ano. Todo mundo sabe que precisamos conquistar esse acesso. É o principal objetivo do clube”, destacou o atacante.

Confiante no trabalho realizado, Ítalo ressaltou a preparação da equipe para o novo desafio. “Estudamos o adversário e estamos cientes do que é preciso fazer em campo. Quando a gente veste a camisa de um clube grande e tradicional, precisa estar preparado para todas as missões”, completou.