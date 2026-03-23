Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR O Liberal 23.03.26 17h40 Ítalo segue firme na função de home-gol do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu inicia a caminhada na Copa Norte na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o GAS-RR, no Estádio Modelão, em Castanhal. Embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, o título do Campeonato Paraense e a classificação na Copa do Brasil, o Papão aposta no bom momento do elenco — e especialmente na fase do centroavante Ítalo, que soma sete gols em 12 partidas na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Artilheiro da equipe no ano, Ítalo reforça o clima de confiança, mas mantém o discurso de cautela. “Vamos enfrentar um grande adversário, que vive um momento especial após a chegada do novo treinador. As coisas mudaram por lá. Serão dois grandes jogos, mas temos outros compromissos antes que são prioridade”, afirmou. O duelo marca também um confronto inédito para o clube bicolor, que divide o Grupo A com Independência-AC, Guaporé, Nacional e Trem. Atual campeão da Copa Verde — competição substituída pela Copa Norte nesta temporada —, o Paysandu tenta manter o protagonismo regional mesmo atuando fora da Curuzu, preservada para a Série C. VEJA MAIS Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada Apesar da expectativa pela estreia, o foco principal segue claro no elenco. “A Série C é a nossa prioridade no ano. Todo mundo sabe que precisamos conquistar esse acesso. É o principal objetivo do clube”, destacou o atacante. Confiante no trabalho realizado, Ítalo ressaltou a preparação da equipe para o novo desafio. “Estudamos o adversário e estamos cientes do que é preciso fazer em campo. Quando a gente veste a camisa de um clube grande e tradicional, precisa estar preparado para todas as missões”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu copa norte 2026 futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR 23.03.26 17h40 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil 23.03.26 14h23 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 Futebol Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação 23.03.26 14h31