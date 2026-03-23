Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte

Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR

O Liberal
fonte

Ítalo segue firme na função de home-gol do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu inicia a caminhada na Copa Norte na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o GAS-RR, no Estádio Modelão, em Castanhal. Embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, o título do Campeonato Paraense e a classificação na Copa do Brasil, o Papão aposta no bom momento do elenco — e especialmente na fase do centroavante Ítalo, que soma sete gols em 12 partidas na temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Artilheiro da equipe no ano, Ítalo reforça o clima de confiança, mas mantém o discurso de cautela. “Vamos enfrentar um grande adversário, que vive um momento especial após a chegada do novo treinador. As coisas mudaram por lá. Serão dois grandes jogos, mas temos outros compromissos antes que são prioridade”, afirmou.

O duelo marca também um confronto inédito para o clube bicolor, que divide o Grupo A com Independência-AC, Guaporé, Nacional e Trem. Atual campeão da Copa Verde — competição substituída pela Copa Norte nesta temporada —, o Paysandu tenta manter o protagonismo regional mesmo atuando fora da Curuzu, preservada para a Série C.

VEJA MAIS

image Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira
Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação

image Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time
Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte

image Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará
Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada

Apesar da expectativa pela estreia, o foco principal segue claro no elenco. “A Série C é a nossa prioridade no ano. Todo mundo sabe que precisamos conquistar esse acesso. É o principal objetivo do clube”, destacou o atacante.

Confiante no trabalho realizado, Ítalo ressaltou a preparação da equipe para o novo desafio. “Estudamos o adversário e estamos cientes do que é preciso fazer em campo. Quando a gente veste a camisa de um clube grande e tradicional, precisa estar preparado para todas as missões”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

copa norte 2026

futebol paraense

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte

Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR

23.03.26 17h40

FUTEBOL

Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil

Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026

23.03.26 14h19

futebol

Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time

Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte

22.03.26 14h30

futebol

Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará

Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada

22.03.26 13h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil

Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026

23.03.26 14h19

FUTEBOL

Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil

Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil

23.03.26 14h23

futebol

Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores

Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta

23.03.26 11h14

Futebol

Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira

Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação

23.03.26 14h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda