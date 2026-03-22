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Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará

Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada

O Liberal
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Jogador brigará por posição com Gabriel Mesquita e Jean Drosny (Reprodução / Instagram)

Após vencer o Paraense e selar a classificação para a quinta fase da Copa do Brasil, o Paysandu se prepara para a disputa da Copa Norte e da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time anunciou neste domingo (22) um novo reforço: o goleiro Marcão, destaque do Parazão 2026 e campeão da Copa Grão-Pará com o Capitão Poço.

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Marcão tem 23 anos e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Esta é a primeira temporada de destaque do jogador como profissional. Com a camisa do CAP, o goleiro disputou 10 jogos. Além de ter avançado para a segunda fase do Campeonato Paraense, conquistou o título da Copa Grão-Pará, que deu uma vaga na Copa do Brasil para o Capitão Poço.

Segundo o Paysandu, o jogador vai se apresentar oficialmente ao clube na próxima semana, quando passará por todos os procedimentos internos e assinará contrato até o fim da temporada.

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“Estou fechado com o Papão da Curuzu", declarou o jogador. "É motivo de muita felicidade vestir essa camisa pesada e de tradição. Podem ter certeza de que não vai faltar comprometimento e muito trabalho. Conto com o apoio de vocês”, completou Marcão.

Além do CAP, o arqueiro tem passagens pelo Atlético-CE, Nova Venécia-ES e Urumajó-PA. Atualmente, o Papão tem dois goleiros como principais: Gabriel Mesquita, remanescente de 2025, e Jean Drosny, contratado este ano. Assim, Marcão chega para brigar pela posição com os dois atletas.

A expectativa é de que o novo goleiro seja regularizado o mais rápido possível para ficar à disposição do treinador Júnior Rocha.

Agenda

O Paysandu estreia na próxima terça-feira (24) contra o Grêmio Atlético Sampaio-RR, pela Copa Norte. A partida ocorre às 20h30, na Curuzu.

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