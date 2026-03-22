Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada O Liberal 22.03.26 13h45 Jogador brigará por posição com Gabriel Mesquita e Jean Drosny (Reprodução / Instagram) Após vencer o Paraense e selar a classificação para a quinta fase da Copa do Brasil, o Paysandu se prepara para a disputa da Copa Norte e da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time anunciou neste domingo (22) um novo reforço: o goleiro Marcão, destaque do Parazão 2026 e campeão da Copa Grão-Pará com o Capitão Poço. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Marcão tem 23 anos e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Esta é a primeira temporada de destaque do jogador como profissional. Com a camisa do CAP, o goleiro disputou 10 jogos. Além de ter avançado para a segunda fase do Campeonato Paraense, conquistou o título da Copa Grão-Pará, que deu uma vaga na Copa do Brasil para o Capitão Poço. Segundo o Paysandu, o jogador vai se apresentar oficialmente ao clube na próxima semana, quando passará por todos os procedimentos internos e assinará contrato até o fim da temporada. VEJA MAIS Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino “Estou fechado com o Papão da Curuzu", declarou o jogador. "É motivo de muita felicidade vestir essa camisa pesada e de tradição. Podem ter certeza de que não vai faltar comprometimento e muito trabalho. Conto com o apoio de vocês”, completou Marcão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além do CAP, o arqueiro tem passagens pelo Atlético-CE, Nova Venécia-ES e Urumajó-PA. Atualmente, o Papão tem dois goleiros como principais: Gabriel Mesquita, remanescente de 2025, e Jean Drosny, contratado este ano. Assim, Marcão chega para brigar pela posição com os dois atletas. A expectativa é de que o novo goleiro seja regularizado o mais rápido possível para ficar à disposição do treinador Júnior Rocha. Agenda O Paysandu estreia na próxima terça-feira (24) contra o Grêmio Atlético Sampaio-RR, pela Copa Norte. A partida ocorre às 20h30, na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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