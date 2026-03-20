Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte

O Paysandu iniciou nesta sexta-feira (20) a venda de ingressos para a estreia na Copa Norte, marcada para a próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR). A partida será disputada no Estádio Modelão, em Castanhal, opção do clube para preservar o gramado da Curuzu para os jogos da Série C.

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Os ingressos de arquibancada, que podem ser comprados pelo site (clique aqui) ou em qualquer uma das oito lojas Lobo localizadas na Grande Belém, estão disponíveis ao público geral, com valores que variam de acordo com a data da compra. O torcedor que adquirir antecipadamente paga mais barato, enquanto no dia do jogo o preço sofre acréscimo. Sócios do programa Payxão contam com descontos, e os associados da categoria Prime, desde que adimplentes, têm acesso garantido à partida.

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Dentro de campo, o Paysandu chega em bom momento para a estreia. A equipe vem de sete jogos de invencibilidade, conquistou o título do Campeonato Paraense e avançou mais uma fase na Copa do Brasil após vitória heroica sobre a Portuguesa, onde virou a partida após fazer dois gols nos acréscimos.

Além disso, o clube é o último campeão da Copa Verde, competição que deixou de ser disputada nesta temporada para dar lugar à Copa Norte. O duelo contra o GAS-RR também marca um confronto inédito, já que as equipes nunca se enfrentaram. A partida abre o Grupo A, que ainda conta com Independência-AC, Guaporé, Nacional e Trem.

Serviço

Paysandu x GAS-RR

Competição: Copa Norte – 1ª rodada (Grupo A)

Data: 24/03/2026

Horário: 20h30

Local: Estádio Modelão, em Castanhal

Ingressos – Arquibancada:

20 e 21/03 (sexta e sábado): R$ 24

22/03 (domingo): R$ 28

23/03 (segunda-feira): R$ 32

24/03 (dia do jogo): R$ 34

Observações:

Sócios Payxão possuem desconto nos valores

Sócios Prime adimplentes têm entrada garantida

Transmissão: Rádio Liberal + e acompanhamento em tempo real pelo portal O Liberal.