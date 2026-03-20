Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal O Liberal 20.03.26 20h58 O Paysandu iniciou nesta sexta-feira (20) a venda de ingressos para a estreia na Copa Norte, marcada para a próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR). A partida será disputada no Estádio Modelão, em Castanhal, opção do clube para preservar o gramado da Curuzu para os jogos da Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os ingressos de arquibancada, que podem ser comprados pelo site (clique aqui) ou em qualquer uma das oito lojas Lobo localizadas na Grande Belém, estão disponíveis ao público geral, com valores que variam de acordo com a data da compra. O torcedor que adquirir antecipadamente paga mais barato, enquanto no dia do jogo o preço sofre acréscimo. Sócios do programa Payxão contam com descontos, e os associados da categoria Prime, desde que adimplentes, têm acesso garantido à partida. VEJA MAIS Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino Dentro de campo, o Paysandu chega em bom momento para a estreia. A equipe vem de sete jogos de invencibilidade, conquistou o título do Campeonato Paraense e avançou mais uma fase na Copa do Brasil após vitória heroica sobre a Portuguesa, onde virou a partida após fazer dois gols nos acréscimos. Além disso, o clube é o último campeão da Copa Verde, competição que deixou de ser disputada nesta temporada para dar lugar à Copa Norte. O duelo contra o GAS-RR também marca um confronto inédito, já que as equipes nunca se enfrentaram. A partida abre o Grupo A, que ainda conta com Independência-AC, Guaporé, Nacional e Trem. Serviço Paysandu x GAS-RR Competição: Copa Norte – 1ª rodada (Grupo A) Data: 24/03/2026 Horário: 20h30 Local: Estádio Modelão, em Castanhal Ingressos – Arquibancada: 20 e 21/03 (sexta e sábado): R$ 24 22/03 (domingo): R$ 28 23/03 (segunda-feira): R$ 32 24/03 (dia do jogo): R$ 34 Observações: Sócios Payxão possuem desconto nos valores Sócios Prime adimplentes têm entrada garantida Transmissão: Rádio Liberal + e acompanhamento em tempo real pelo portal O Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35