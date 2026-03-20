Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal O Liberal 20.03.26 17h36 O jovem Capixaba vem ganhando espaço no elenco bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu segue abrindo espaço para jovens da base, e um dos nomes que começa a ganhar destaque é o de Matheus Capixaba. Aos 20 anos, o jogador teve mais uma oportunidade no time principal ao entrar na vitória sobre a Portuguesa, no último dia 17, e deixou boa impressão em campo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Capixaba entrou no fim da partida, substituindo Caio Mello, e mostrou personalidade nos minutos em que esteve em campo. Foi o segundo jogo do atleta pelo Papão na temporada, reforçando a confiança da comissão técnica no jovem formado nas categorias de base do clube. Após a partida, o jogador destacou o compromisso com o trabalho e a dedicação no dia a dia como fatores fundamentais para aproveitar as oportunidades. “Eu tenho mais a dar. Continuo trabalhando, dedicado. Aqui no clube quero entregar o máximo. Sei do meu potencial e sigo firme e forte no dia a dia”, afirmou. VEJA MAIS Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil Versátil, Capixaba relembrou que já atuou em diferentes posições ao longo da formação. “Na minha passagem pela base, fui utilizado como volante, ponta e até lateral-esquerdo e direito. Hoje estou mais fixado pela direita, mas já atuei em outras posições, incluindo como meia”, explicou. A oportunidade no time principal, segundo ele, veio de forma inesperada, mas foi encarada com tranquilidade. “Me pegou de surpresa. Quando recebi a ligação, fiquei muito feliz. Cheguei tranquilo, com a cabeça fria, e fiz o que o professor pediu”, disse. O jovem também ressaltou o ambiente positivo para os atletas da base dentro do elenco profissional. “A gente está sendo muito bem acolhido. Isso faz com que a gente se sinta mais seguro. Todos fazem parte desse processo, e isso nos ajuda a dar o nosso melhor pelo Paysandu”, completou. O jogador segue como opção para o próximo desafio bicolor, pela Copa do Brasil, ainda sem data definida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu copa do brasil 2026 futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29