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Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu

Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal

O Liberal
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O jovem Capixaba vem ganhando espaço no elenco bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu segue abrindo espaço para jovens da base, e um dos nomes que começa a ganhar destaque é o de Matheus Capixaba. Aos 20 anos, o jogador teve mais uma oportunidade no time principal ao entrar na vitória sobre a Portuguesa, no último dia 17, e deixou boa impressão em campo.

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Capixaba entrou no fim da partida, substituindo Caio Mello, e mostrou personalidade nos minutos em que esteve em campo. Foi o segundo jogo do atleta pelo Papão na temporada, reforçando a confiança da comissão técnica no jovem formado nas categorias de base do clube.

Após a partida, o jogador destacou o compromisso com o trabalho e a dedicação no dia a dia como fatores fundamentais para aproveitar as oportunidades. “Eu tenho mais a dar. Continuo trabalhando, dedicado. Aqui no clube quero entregar o máximo. Sei do meu potencial e sigo firme e forte no dia a dia”, afirmou.

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Versátil, Capixaba relembrou que já atuou em diferentes posições ao longo da formação. “Na minha passagem pela base, fui utilizado como volante, ponta e até lateral-esquerdo e direito. Hoje estou mais fixado pela direita, mas já atuei em outras posições, incluindo como meia”, explicou.

A oportunidade no time principal, segundo ele, veio de forma inesperada, mas foi encarada com tranquilidade. “Me pegou de surpresa. Quando recebi a ligação, fiquei muito feliz. Cheguei tranquilo, com a cabeça fria, e fiz o que o professor pediu”, disse.

O jovem também ressaltou o ambiente positivo para os atletas da base dentro do elenco profissional. “A gente está sendo muito bem acolhido. Isso faz com que a gente se sinta mais seguro. Todos fazem parte desse processo, e isso nos ajuda a dar o nosso melhor pelo Paysandu”, completou. O jogador segue como opção para o próximo desafio bicolor, pela Copa do Brasil, ainda sem data definida. 

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