Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte O Liberal 22.03.26 14h30 Jogador destacou o trabalho intenso (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu vive uma boa fase na temporada. Além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense, a equipe está há sete jogos sem perder, classificada para a quinta fase da Copa do Brasil e, agora, vive a expectativa para estrear na Copa Norte. Quem também vive um bom momento é o atacante Thalyson, um dos destaques do time. Em coletiva, o jogador falou sobre a fase, a preparação e a busca pela titularidade no Bicola. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "A gente vem trabalhando muito forte para cada um de nós tentar uma vaga de titular, mas sei que não é fácil. Então, a gente vem se destacando ao máximo para ver a possibilidade de a gente poder começar ou, se não, sair do banco e poder mostrar ainda mais para a torcida o quanto a gente tem potencial. Terça-feira vai ser uma partida muito difícil, mas a nossa equipe tem muita vontade de vencer, muita qualidade e espero que dê tudo certo para a gente sair com essa vitória", declarou o jogador. Diferente dos últimos anos, nesta temporada, o Papão investiu nos atletas da base. O investimento, até o momento, tem dado certo. Thalyson, de apenas 19 anos, é uma das joias do clube. O jogador ganhou destaque após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou a fazer testes no Palmeiras e foi integrado ao elenco principal do Papão e, apesar de não ser um dos titulares, tem sido uma das peças de confiança do treinador Júnior Rocha. VEJA MAIS "Esse ano está sendo maravilhoso para mim. Pelas oportunidades que eu estou tendo e que vou aproveitar, estou aproveitando ao máximo. Vou trabalhar muito duro. Estou focado nos trabalhos, nos treinos do dia a dia. Espero que este ano seja maravilhoso para mim e para cada um dos jogadores e para o staff também. Espero que a gente possa conquistar ainda mais coisas pelo Paysandu", finalizou o jogador. O Paysandu estreia na próxima terça-feira (24) na Copa Norte. O adversário será o GAS-RR. A partida está marcada para as 20h30, em Castanhal. ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00