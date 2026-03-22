O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time

Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte

Jogador destacou o trabalho intenso (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu vive uma boa fase na temporada. Além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense, a equipe está há sete jogos sem perder, classificada para a quinta fase da Copa do Brasil e, agora, vive a expectativa para estrear na Copa Norte. Quem também vive um bom momento é o atacante Thalyson, um dos destaques do time. Em coletiva, o jogador falou sobre a fase, a preparação e a busca pela titularidade no Bicola.

"A gente vem trabalhando muito forte para cada um de nós tentar uma vaga de titular, mas sei que não é fácil. Então, a gente vem se destacando ao máximo para ver a possibilidade de a gente poder começar ou, se não, sair do banco e poder mostrar ainda mais para a torcida o quanto a gente tem potencial. Terça-feira vai ser uma partida muito difícil, mas a nossa equipe tem muita vontade de vencer, muita qualidade e espero que dê tudo certo para a gente sair com essa vitória", declarou o jogador.

Diferente dos últimos anos, nesta temporada, o Papão investiu nos atletas da base. O investimento, até o momento, tem dado certo. Thalyson, de apenas 19 anos, é uma das joias do clube. O jogador ganhou destaque após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou a fazer testes no Palmeiras e foi integrado ao elenco principal do Papão e, apesar de não ser um dos titulares, tem sido uma das peças de confiança do treinador Júnior Rocha.

"Esse ano está sendo maravilhoso para mim. Pelas oportunidades que eu estou tendo e que vou aproveitar, estou aproveitando ao máximo. Vou trabalhar muito duro. Estou focado nos trabalhos, nos treinos do dia a dia. Espero que este ano seja maravilhoso para mim e para cada um dos jogadores e para o staff também. Espero que a gente possa conquistar ainda mais coisas pelo Paysandu", finalizou o jogador.

O Paysandu estreia na próxima terça-feira (24) na Copa Norte. O adversário será o GAS-RR. A partida está marcada para as 20h30, em Castanhal.

