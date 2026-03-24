Paysandu leva susto no início, mas vence o GAS de virada em sua estreia na Copa Norte Papão sai atrás, mas domina o jogo, vira com Castro e Marcinho e fecha a conta com Ítalo; próximo desafio será contra o Guaporé, fora de casa, no dia 31. Igor Wilson 24.03.26 22h38 Jogadores homenageiam torcedor Pam Pam, símbolo da torcida bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu) Superior durante todo o jogo, o Paysandu venceu o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) por 3 a 1 na estreia da Copa Norte, no Modelão lotado, em Castanhal. O Papão levou um susto no início do jogo, após sair atrás no placar no começo da partida, mas depois controlou o jogo, pressionou de forma constante e virou ainda no primeiro tempo com gols de Castro e Marcinho, antes de ampliar na etapa final com Ítalo, consolidando a supremacia bicolor do início ao fim. O próximo compromisso da equipe será no próximo dia 31, contra o Guaporé, em Rondônia, pela sequência da competição regional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu começou o jogo impondo ritmo e presença no campo de ataque. Com menos de um minuto, Ítalo teve a chance de abrir o placar após falha da defesa, saiu cara a cara com o goleiro Katê e finalizou para fora, em uma oportunidade clara. O lance deu o tom dos primeiros minutos, com o Papão pressionando e ocupando o campo ofensivo, acumulando escanteios e tentando criar principalmente pelas jogadas com Marcinho, Kleiton Pego e Ítalo. Quando tudo parecia caminhar para um jogo fácil pro Papão, foi o GAS quem abriu o placar na primeira chegada. Aos seis minutos, Lucas Martins cruzou na área e Iarley subiu entre os zagueiros bicolores para cabecear e fazer 1 a 0. O gol não mudou o cenário da partida, ao contrário, intensificou. O Papão seguiu amassando o adversário, enquanto o time de Roraima recuou suas linhas e passou a se defender de qualquer jeito. Mesmo com dificuldades na finalização, o Papão acumulava chances: Cauã Dias finalizou com perigo, Castro arriscou de fora da área e Ítalo acertou a trave após desvio do goleiro, além de outras oportunidades. VEJA MAIS Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR O controle da partida se manteve com o Paysandu, que passou a pressionar de forma constante, enquanto o GAS tentava administrar o resultado e reduzir o ritmo do jogo. Ainda assim, a equipe roraimense quase ampliou em uma das poucas chegadas, quando Eric Bahia cabeceou à queima-roupa e obrigou Gabriel Mesquita a fazer grande defesa. Do outro lado, o volume bicolor seguiu alto, com cruzamentos, finalizações de média distância e jogadas pelos lados, indicando que o empate era uma questão de tempo. E foi. Castro empatou a partida, abrindo caminho para a virada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O gol saiu aos 34 minutos, após cobrança de escanteio. Marcinho levantou a bola na área, houve desvio e, após defesa de Katê, Castro precisou de duas chances para empatar. A bola ainda bateu na trave e nas costas do goleiro. Empurrado pela torcida, que lotou o Modelão, o Paysandu manteve a pressão e criou novas oportunidades, incluindo uma chance clara desperdiçada por Marcinho dentro da área. Já nos acréscimos, após novo lance confuso na área, a arbitragem assinalou pênalti por toque de mão da defesa. O time do GAS reclamou bastante, mas não teve jeito. Sem VAR, o árbitro manteve sua decisão. Marcinho cobrou com precisão e virou o placar, confirmando a superioridade do Papão ao fim do primeiro tempo. 2º Tempo Na volta do intervalo, o Paysandu manteve o mesmo padrão do fim do primeiro tempo e seguiu controlando a partida. Logo aos três minutos, Cauã Dias protagonizou uma jogada individual, passou pela marcação e finalizou de fora da área, exigindo boa defesa de Katê. A pressão continuou até que, aos 10 minutos, o Papão transformou o volume em gol: Kleiton Pego cruzou rasteiro e Ítalo apareceu na entrada da pequena área para finalizar de primeira e ampliar o placar, marcando seu oitavo gol na temporada. Marcinho fez de penâlti (Jorge Luís Totti/Paysandu) Mesmo após as mudanças promovidas pelo técnico Paulo Morgado, que tentou dar mais presença ofensiva ao Grêmio Atlético Sampaio, o cenário do jogo pouco se alterou. O time visitante teve apenas uma chegada em cabeceio de Vanilson, sem maior perigo, enquanto o Paysandu seguiu com domínio territorial e controle da posse de bola. Com vantagem no placar, a equipe bicolor reduziu o ritmo em alguns momentos, mas continuou criando oportunidades, principalmente com Kleiton Pego e Thalyson. Na reta final, o Paysandu voltou a acelerar e acumulou novas chances. Kleiton Pego finalizou cruzado e parou em Katê, enquanto Thalyson e Caio Mello também levaram perigo em finalizações de média distância e chegadas na área. O GAS ainda chegou a balançar as redes em cabeceio de Vanilson, mas o lance foi anulado por impedimento. Sem sofrer pressão consistente, o Papão administrou o resultado até o apito final e confirmou a vitória na estreia da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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