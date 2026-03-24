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Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo'

Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão

Igor Wilson

O Paysandu deixou o gramado do Estádio Modelão com a sensação de dever cumprido após a vitória sobre o Grêmio Atlético Sampaio na estreia da Copa Norte. No vestiário, o discurso do técnico Júnior Rocha foi de valorização do resultado e da forma como a equipe reagiu após sair atrás no placar ainda nos primeiros minutos.

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Segundo o treinador, o principal objetivo era iniciar a competição com vitória, independentemente das dificuldades encontradas ao longo da partida. “Nós tínhamos um grande desafio hoje, que era vencer, independente da maneira, a gente queria começar com três pontos”, afirmou.

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Júnior Rocha também destacou as dificuldades de preparação para o confronto, principalmente pela falta de informações mais detalhadas sobre os adversários da competição. “A Copa Verde é uma incógnita, porque a gente tem poucas informações sobre os adversários, não tem muitos vídeos, materiais, são equipes difíceis de se estudar. A gente sai perdendo no início do jogo, uma bola parada, e aí tivemos que imprimir um ritmo bem mais forte do que o que a gente estava esperando”, explicou.

Após o susto inicial, o Paysandu conseguiu impor seu jogo e construir a virada ainda no primeiro tempo, cenário que, na avaliação do treinador, reflete o nível de competitividade atual do futebol. “Tá todo mundo organizado e competitivo hoje no futebol, está muito mais difícil. Entramos respeitando o GAS, depois conseguimos empilhar as chances, uma atrás da outra, conseguimos virar, e depois controlamos, sofremos pouco, a não ser nas bolas paradas, hoje ela não encaixou”, analisou.

Por fim, o comandante bicolor também ressaltou o ambiente da partida em Castanhal e a recepção da torcida presente no Modelão. “Foi muito bom jogar aqui, clima de interior, torcida maravilhosa, queríamos retribuir todo esse carinho e conseguimos realizar uma boa partida”, completou.

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