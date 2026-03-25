Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu

O Paysandu venceu o GAS-RO, na estrei da Copa Norte e o técnico do Papão, Júnior Rocha, ganhou um reforço para a sequência das disputas da Copa Norte e Copa do Brasil, além, da Série C, que inicia no mês de abril. O zagueiro Bruno Bispo, que foi contratado na semana passada, já poderá estrear pela equipe bicolor.

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O defensor teve seu nome protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e já está à disposição do treinador bicolor. O jogador estava atuando no North Esporte Clube-MG e disputou 12 jogos nesta temporada e marcou um gol. Sua última partida oficial ocorreu no dia 7 deste mês, na vitória da sua ex-equipe por 1 a 0 diante do URT-MG, pelo Campeonato Mineiro. O jogador já vem treinando com o grupo e está apto para vestir a camisa do Papão.

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Bruno Bispo, que teve passagem pelo Remo em 2024 e participou do grupo que conquistou o acesso pelo maior rival bicolor, vai vivenciar o outro lado da Almirante Barroso, em um ano marcado até aqui pela superação do elenco, principalmente em relação a investimentos e uso de vários atletas das categorias de base, que conseguiram “segurar a onda” e são peças importantes no time comandado pelo técnico Júnior Rocha.

Na carreira, Bruno Bispo, de 29 anos, acumula passagens pelo Vitória-BA, clube que iniciou a carreira ainda nas categorias de base. Ele atuou também pelo Oeste-SP, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-PE, Manaus-AM, Remo e ABC-RN. O atleta também jogou fora do Brasil e defendeu o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita e o Erbil, do Iraque.

Os próximos compromissos do Paysandu

31.03 – Guaporé-RO x Paysandu – às 20h – fora de casa - Copa Norte

05.04 – Volta Redonda-RJ x Paysandu – 19h – fora de casa – Série C

09.04 – Nacional-AM x Paysandu – às 20h30 – fora de casa – Copa Norte

13.04 – Paysandu x Brusque – às 20h – Em Belém – Série C

16.04 – Paysandu x Independência-AC – às 21h – Em Belém – Copa Norte

19.04 – Paysandu x Barra-SC – às 18h30 – Em Belém – Série C