Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID Fábio Will 25.03.26 13h32 Bispo atuou pelo Remo em 2024 (Jorge Luiz Totti / Paysandu) O Paysandu venceu o GAS-RO, na estrei da Copa Norte e o técnico do Papão, Júnior Rocha, ganhou um reforço para a sequência das disputas da Copa Norte e Copa do Brasil, além, da Série C, que inicia no mês de abril. O zagueiro Bruno Bispo, que foi contratado na semana passada, já poderá estrear pela equipe bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O defensor teve seu nome protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e já está à disposição do treinador bicolor. O jogador estava atuando no North Esporte Clube-MG e disputou 12 jogos nesta temporada e marcou um gol. Sua última partida oficial ocorreu no dia 7 deste mês, na vitória da sua ex-equipe por 1 a 0 diante do URT-MG, pelo Campeonato Mineiro. O jogador já vem treinando com o grupo e está apto para vestir a camisa do Papão. VEJA MAIS 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação Bruno Bispo, que teve passagem pelo Remo em 2024 e participou do grupo que conquistou o acesso pelo maior rival bicolor, vai vivenciar o outro lado da Almirante Barroso, em um ano marcado até aqui pela superação do elenco, principalmente em relação a investimentos e uso de vários atletas das categorias de base, que conseguiram “segurar a onda” e são peças importantes no time comandado pelo técnico Júnior Rocha. Na carreira, Bruno Bispo, de 29 anos, acumula passagens pelo Vitória-BA, clube que iniciou a carreira ainda nas categorias de base. Ele atuou também pelo Oeste-SP, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-PE, Manaus-AM, Remo e ABC-RN. O atleta também jogou fora do Brasil e defendeu o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita e o Erbil, do Iraque. Os próximos compromissos do Paysandu 31.03 – Guaporé-RO x Paysandu – às 20h – fora de casa - Copa Norte 05.04 – Volta Redonda-RJ x Paysandu – 19h – fora de casa – Série C 09.04 – Nacional-AM x Paysandu – às 20h30 – fora de casa – Copa Norte 13.04 – Paysandu x Brusque – às 20h – Em Belém – Série C 16.04 – Paysandu x Independência-AC – às 21h – Em Belém – Copa Norte 19.04 – Paysandu x Barra-SC – às 18h30 – Em Belém – Série C Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c copa norte bruno bispo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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