De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B

Em meio a polêmicas e à perda de espaço na equipe principal, o lateral-esquerdo Sávio pode estar de saída do Remo. O jogador azulino estaria na mira do Sport-PE, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada.

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Segundo informações do GE de Pernambuco, o Sport está interessado na contratação do jogador. O objetivo é aproveitar a janela de transferências brasileira, que fecha nesta sexta-feira (26). Conforme a publicação, o formato da contratação ainda não foi definido, podendo ser tanto por empréstimo quanto definitivo.

Sávio está no departamento médico do Remo no momento. O lateral se recupera de uma lesão na coxa e deve voltar a campo nas próximas semanas.

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O jogador está no Leão Azul desde 2024, quando chegou na reta final da Série C por meio de empréstimo com o Rio Ave, de Portugal. O lateral conquistou o acesso para a Segundona e, no ano passado, subiu com o clube azulino para a Série A. Sávio se tornou um dos poucos atletas que chegaram para a disputa da terceira divisão a seguir no Remo.

Após ter estado presente em grande parte dos jogos do Leão Azul na temporada passada, neste ano, o jogador perdeu espaço. O atleta se envolveu em uma polêmica com o ex-treinador do time, Juan Carlos Osório, que o chamou de indisciplinado e destacou que pretendia usar mais o atleta, tendo feito apenas dois jogos com o técnico colombiano.

Apenas após a demissão do treinador foi que o lateral voltou a jogar. Até o momento, são apenas cinco partidas com a camisa azulina na temporada.

A contratação de Sávio pelo Sport seria para suprir a necessidade de uma possível saída de Davi Gabriel, que busca sair do clube.

Além do Remo, Sávio passou por Ferroviário-PR, Londrina, América-MG, Athletico-PR, Goiás-GO e pelo Rio Ave.