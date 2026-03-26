Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B

Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência

O Liberal
fonte

Jogador pode ser o novo reforço do Leão da Ilha (Instagram / @savio_alves6)

Em meio a polêmicas e à perda de espaço na equipe principal, o lateral-esquerdo Sávio pode estar de saída do Remo. O jogador azulino estaria na mira do Sport-PE, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo informações do GE de Pernambuco, o Sport está interessado na contratação do jogador. O objetivo é aproveitar a janela de transferências brasileira, que fecha nesta sexta-feira (26). Conforme a publicação, o formato da contratação ainda não foi definido, podendo ser tanto por empréstimo quanto definitivo.

Sávio está no departamento médico do Remo no momento. O lateral se recupera de uma lesão na coxa e deve voltar a campo nas próximas semanas.

VEJA MAIS 

image Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho
Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida

image Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A
Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão

image Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos
Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos

O jogador está no Leão Azul desde 2024, quando chegou na reta final da Série C por meio de empréstimo com o Rio Ave, de Portugal. O lateral conquistou o acesso para a Segundona e, no ano passado, subiu com o clube azulino para a Série A. Sávio se tornou um dos poucos atletas que chegaram para a disputa da terceira divisão a seguir no Remo.

Após ter estado presente em grande parte dos jogos do Leão Azul na temporada passada, neste ano, o jogador perdeu espaço. O atleta se envolveu em uma polêmica com o ex-treinador do time, Juan Carlos Osório, que o chamou de indisciplinado e destacou que pretendia usar mais o atleta, tendo feito apenas dois jogos com o técnico colombiano.

Apenas após a demissão do treinador foi que o lateral voltou a jogar. Até o momento, são apenas cinco partidas com a camisa azulina na temporada.

A contratação de Sávio pelo Sport seria para suprir a necessidade de uma possível saída de Davi Gabriel, que busca sair do clube.

Além do Remo, Sávio passou por Ferroviário-PR, Londrina, América-MG, Athletico-PR, Goiás-GO e pelo Rio Ave.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Será?

De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B

Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência

26.03.26 10h49

NO LIMITE

Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho

Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida

26.03.26 8h00

FENÔMENO AZUL

Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A

Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão

25.03.26 20h48

UMA BAIXA E UM RETORNO

Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima

Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro

25.03.26 18h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira

26.03.26 7h00

NO LIMITE

Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho

Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida

26.03.26 8h00

FUTEBOL

Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube

Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul

24.03.26 18h17

CRÍTICA

Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional'

Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro

26.03.26 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda