De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência O Liberal 26.03.26 10h49 Jogador pode ser o novo reforço do Leão da Ilha (Instagram / @savio_alves6) Em meio a polêmicas e à perda de espaço na equipe principal, o lateral-esquerdo Sávio pode estar de saída do Remo. O jogador azulino estaria na mira do Sport-PE, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo informações do GE de Pernambuco, o Sport está interessado na contratação do jogador. O objetivo é aproveitar a janela de transferências brasileira, que fecha nesta sexta-feira (26). Conforme a publicação, o formato da contratação ainda não foi definido, podendo ser tanto por empréstimo quanto definitivo. Sávio está no departamento médico do Remo no momento. O lateral se recupera de uma lesão na coxa e deve voltar a campo nas próximas semanas. VEJA MAIS Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos O jogador está no Leão Azul desde 2024, quando chegou na reta final da Série C por meio de empréstimo com o Rio Ave, de Portugal. O lateral conquistou o acesso para a Segundona e, no ano passado, subiu com o clube azulino para a Série A. Sávio se tornou um dos poucos atletas que chegaram para a disputa da terceira divisão a seguir no Remo. Após ter estado presente em grande parte dos jogos do Leão Azul na temporada passada, neste ano, o jogador perdeu espaço. O atleta se envolveu em uma polêmica com o ex-treinador do time, Juan Carlos Osório, que o chamou de indisciplinado e destacou que pretendia usar mais o atleta, tendo feito apenas dois jogos com o técnico colombiano. Apenas após a demissão do treinador foi que o lateral voltou a jogar. Até o momento, são apenas cinco partidas com a camisa azulina na temporada. A contratação de Sávio pelo Sport seria para suprir a necessidade de uma possível saída de Davi Gabriel, que busca sair do clube. Além do Remo, Sávio passou por Ferroviário-PR, Londrina, América-MG, Athletico-PR, Goiás-GO e pelo Rio Ave. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FENÔMENO AZUL Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão 25.03.26 20h48 UMA BAIXA E UM RETORNO Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro 25.03.26 18h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 CRÍTICA Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional' Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro 26.03.26 9h03