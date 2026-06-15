Quantas Copas o Uruguai tem? Entenda por que a seleção exibe quatro estrelas na camisa

Uma das dúvidas mais frequentes entre os torcedores durante a Copa do Mundo envolve a seleção do Uruguai. Afinal, quantas Copas do Mundo a Celeste conquistou e por que a camisa exibe quatro estrelas acima do escudo?

A discussão voltou a ganhar força às vésperas da estreia uruguaia no Mundial de 2026. Nesta segunda-feira (15), a seleção enfrenta a Arábia Saudita, às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Oficialmente, a Fifa reconhece o Uruguai como bicampeão mundial. Os títulos foram conquistados em 1930, quando o país sediou e venceu a primeira Copa do Mundo da história, e em 1950, no histórico triunfo sobre o Brasil no Maracanã, episódio que ficou conhecido como "Maracanazo".

No entanto, a camisa uruguaia carrega quatro estrelas. As outras duas fazem referência às medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e de 1928, em Amsterdã.

Por que os títulos olímpicos contam?

Antes da criação da Copa do Mundo, em 1930, o torneio de futebol das Olimpíadas era considerado a principal competição internacional da modalidade. Naquele período, as disputas eram organizadas sob supervisão da própria Fifa e reuniam as principais seleções do planeta.

Por esse motivo, a entidade autorizou o Uruguai a manter as quatro estrelas em seu uniforme, reconhecendo os títulos olímpicos de 1924 e 1928 como conquistas mundiais da época.

Arrascaeta na Seleção do Uruguai. (Instagram/@aufoficial)

Motivo de memes nas redes sociais

A presença das quatro estrelas costuma gerar debates e brincadeiras entre torcedores de outros países. Recentemente, uma publicação da seleção uruguaia celebrando o aniversário do ouro olímpico de 1924 viralizou nas redes sociais e provocou uma série de comentários bem-humorados.

Apesar das piadas, a posição da Fifa permanece a mesma: o Uruguai possui dois títulos de Copa do Mundo, mas tem autorização para exibir quatro estrelas em seu escudo devido ao reconhecimento histórico das conquistas olímpicas anteriores ao surgimento do Mundial.