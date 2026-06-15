Quantas Copas o Uruguai tem? Entenda por que a seleção exibe quatro estrelas na camisa Bicampeão mundial para a Fifa, Uruguai considera também outros títulos; entenda Hannah Franco 15.06.26 20h24 Quantas Copas o Uruguai tem? Entenda por que a seleção exibe quatro estrelas na camisa (Instagram/aufoficial) Uma das dúvidas mais frequentes entre os torcedores durante a Copa do Mundo envolve a seleção do Uruguai. Afinal, quantas Copas do Mundo a Celeste conquistou e por que a camisa exibe quatro estrelas acima do escudo? A discussão voltou a ganhar força às vésperas da estreia uruguaia no Mundial de 2026. Nesta segunda-feira (15), a seleção enfrenta a Arábia Saudita, às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. VEJA MAIS Camisa 10 do Uruguai, Arrascaeta sente lesão e pode ser cortado da Copa do Mundo A lesão aconteceu poucas horas depois de a federação uruguaia divulgar a numeração oficial para o Mundial Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor' A principal polêmica veio pelo não chamado do veterano, que declarou "abrir mão" da aposentadoria da seleção para ajudá-la Oficialmente, a Fifa reconhece o Uruguai como bicampeão mundial. Os títulos foram conquistados em 1930, quando o país sediou e venceu a primeira Copa do Mundo da história, e em 1950, no histórico triunfo sobre o Brasil no Maracanã, episódio que ficou conhecido como "Maracanazo". No entanto, a camisa uruguaia carrega quatro estrelas. As outras duas fazem referência às medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e de 1928, em Amsterdã. Por que os títulos olímpicos contam? Antes da criação da Copa do Mundo, em 1930, o torneio de futebol das Olimpíadas era considerado a principal competição internacional da modalidade. Naquele período, as disputas eram organizadas sob supervisão da própria Fifa e reuniam as principais seleções do planeta. Por esse motivo, a entidade autorizou o Uruguai a manter as quatro estrelas em seu uniforme, reconhecendo os títulos olímpicos de 1924 e 1928 como conquistas mundiais da época. Arrascaeta na Seleção do Uruguai. (Instagram/@aufoficial) Motivo de memes nas redes sociais A presença das quatro estrelas costuma gerar debates e brincadeiras entre torcedores de outros países. Recentemente, uma publicação da seleção uruguaia celebrando o aniversário do ouro olímpico de 1924 viralizou nas redes sociais e provocou uma série de comentários bem-humorados. Apesar das piadas, a posição da Fifa permanece a mesma: o Uruguai possui dois títulos de Copa do Mundo, mas tem autorização para exibir quatro estrelas em seu escudo devido ao reconhecimento histórico das conquistas olímpicas anteriores ao surgimento do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo de 2026 Uruguai COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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