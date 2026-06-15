Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12

O Remo foi eliminado da Copa Brasileirinho Sub-12 no último domingo (14), realizada na cidade em Sarzedo (MG). A equipe azulina empatou em 2 a 2 com o Cewg-GO pelas oitavas de final, mas acabou superada por 4 a 3 na disputa por pênaltis, dando adeus ao torneio.

A partida foi equilibrada e disputada até os minutos finais. Com igualdade no placar ao término do tempo regulamentar, a definição da vaga ficou para as cobranças de penalidades. Nas cobranças, o time goiano levou a melhor e avançou para a fase seguinte.

Mesmo com a eliminação, o Remo encerrou sua trajetória na competição com uma campanha consistente. A equipe chegou ao mata-mata sem derrotas, resultado construído com duas vitórias e dois empates na fase de grupos, desempenho que garantiu a vice-liderança da chave com oito pontos.

Após a partida, o técnico Netão destacou o empenho dos jogadores durante toda a competição e ressaltou a importância da experiência adquirida pelos jovens atletas.

“É um sentimento de orgulho pelo que esse grupo construiu ao longo da competição. Claro que ficamos tristes pela eliminação, principalmente da forma como aconteceu, após uma disputa de pênaltis, mas saímos de cabeça erguida. Os nossos jovens atletas demonstraram muita dedicação e compromisso durante todo o torneio. Fizemos uma campanha invicta na fase de grupos e competimos em alto nível contra grandes equipes. Essa experiência será muito importante para a formação de cada um deles. Parabenizo todos os jogadores, a comissão técnica e as famílias pelo apoio durante toda a competição”, afirmou.

A delegação azulina foi composta por 22 atletas e também contou com a participação do treinador Anderson Pojo na comissão técnica. Com o encerramento da participação na Copa Brasileirinho, o elenco remista passa a concentrar esforços nas próximas competições da temporada. Entre os compromissos previstos estão: A Copa Brasileirinho Sub-12, que reúne equipes de diferentes estados do país e é considerada uma das principais vitrines do futebol de base nacional.