Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 O Liberal 15.06.26 14h22 Mesmo com a eliminação, o Remo encerrou sua trajetória na competição com uma campanha consistente (Divulgação / Site do Remo) O Remo foi eliminado da Copa Brasileirinho Sub-12 no último domingo (14), realizada na cidade em Sarzedo (MG). A equipe azulina empatou em 2 a 2 com o Cewg-GO pelas oitavas de final, mas acabou superada por 4 a 3 na disputa por pênaltis, dando adeus ao torneio. A partida foi equilibrada e disputada até os minutos finais. Com igualdade no placar ao término do tempo regulamentar, a definição da vaga ficou para as cobranças de penalidades. Nas cobranças, o time goiano levou a melhor e avançou para a fase seguinte. Mesmo com a eliminação, o Remo encerrou sua trajetória na competição com uma campanha consistente. A equipe chegou ao mata-mata sem derrotas, resultado construído com duas vitórias e dois empates na fase de grupos, desempenho que garantiu a vice-liderança da chave com oito pontos. Após a partida, o técnico Netão destacou o empenho dos jogadores durante toda a competição e ressaltou a importância da experiência adquirida pelos jovens atletas. “É um sentimento de orgulho pelo que esse grupo construiu ao longo da competição. Claro que ficamos tristes pela eliminação, principalmente da forma como aconteceu, após uma disputa de pênaltis, mas saímos de cabeça erguida. Os nossos jovens atletas demonstraram muita dedicação e compromisso durante todo o torneio. Fizemos uma campanha invicta na fase de grupos e competimos em alto nível contra grandes equipes. Essa experiência será muito importante para a formação de cada um deles. Parabenizo todos os jogadores, a comissão técnica e as famílias pelo apoio durante toda a competição”, afirmou. A delegação azulina foi composta por 22 atletas e também contou com a participação do treinador Anderson Pojo na comissão técnica. Com o encerramento da participação na Copa Brasileirinho, o elenco remista passa a concentrar esforços nas próximas competições da temporada. Entre os compromissos previstos estão: A Copa Brasileirinho Sub-12, que reúne equipes de diferentes estados do país e é considerada uma das principais vitrines do futebol de base nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 15.06.26 14h22 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Futebol Fisiologista do Remo explica cuidados durante pausa para a Copa: 'Não pode haver exagero' Atletas azulinos farão treinos remotos durante a intertemporada. Retorno às atividades está marcado para 20 de junho. 13.06.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20