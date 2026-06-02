Camisa 10 do Uruguai, Arrascaeta sente lesão e pode ser cortado da Copa do Mundo A lesão aconteceu poucas horas depois de a federação uruguaia divulgar a numeração oficial para o Mundial Estadão Conteúdo 02.06.26 14h03 O Uruguai ganhou uma preocupação de última hora às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Um dos principais nomes da equipe de Marcelo Bielsa, Giorgian De Arrascaeta sentiu dores musculares durante um treinamento da seleção e pode ficar fora do torneio. A lesão aconteceu poucas horas depois de a federação uruguaia divulgar a numeração oficial para o Mundial. Considerado um dos líderes do elenco, o meia do Flamengo foi confirmado com a camisa 10, símbolo do protagonismo que ganhou na equipe nacional nos últimos anos. Segundo informações da imprensa uruguaia, Arrascaeta será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema. A suspeita inicial é de uma lesão muscular na panturrilha, cenário que coloca em risco sua participação na competição. Até o momento, a seleção uruguaia não se pronunciou oficialmente sobre um possível corte. A situação é acompanhada de perto pelo Flamengo. O jogador foi convocado ainda em processo de recuperação de uma cirurgia na clavícula direita, realizada no início de maio. Desde então, acelerou o tratamento para reunir condições de disputar a Copa do Mundo. Na véspera da lesão, Bielsa já havia citado o meia entre os atletas que seguiam em recuperação física. O treinador explicou que Arrascaeta ainda realizava trabalhos com restrições e que sua volta aos treinamentos completos estava prevista apenas para os dias que antecederiam a estreia uruguaia no Mundial. A possível ausência seria um duro golpe para a Celeste. Arrascaeta assumiu papel de liderança dentro do grupo comandado por Bielsa, que optou por iniciar um novo ciclo sem Luis Suárez. O atacante chegou a se colocar à disposição para disputar a Copa do Mundo, mas ficou fora dos planos da comissão técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uruguai Arrascaeta Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32