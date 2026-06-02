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Camisa 10 do Uruguai, Arrascaeta sente lesão e pode ser cortado da Copa do Mundo

A lesão aconteceu poucas horas depois de a federação uruguaia divulgar a numeração oficial para o Mundial

Estadão Conteúdo

O Uruguai ganhou uma preocupação de última hora às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Um dos principais nomes da equipe de Marcelo Bielsa, Giorgian De Arrascaeta sentiu dores musculares durante um treinamento da seleção e pode ficar fora do torneio.

A lesão aconteceu poucas horas depois de a federação uruguaia divulgar a numeração oficial para o Mundial. Considerado um dos líderes do elenco, o meia do Flamengo foi confirmado com a camisa 10, símbolo do protagonismo que ganhou na equipe nacional nos últimos anos.

Segundo informações da imprensa uruguaia, Arrascaeta será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema. A suspeita inicial é de uma lesão muscular na panturrilha, cenário que coloca em risco sua participação na competição. Até o momento, a seleção uruguaia não se pronunciou oficialmente sobre um possível corte.

A situação é acompanhada de perto pelo Flamengo. O jogador foi convocado ainda em processo de recuperação de uma cirurgia na clavícula direita, realizada no início de maio. Desde então, acelerou o tratamento para reunir condições de disputar a Copa do Mundo.

Na véspera da lesão, Bielsa já havia citado o meia entre os atletas que seguiam em recuperação física. O treinador explicou que Arrascaeta ainda realizava trabalhos com restrições e que sua volta aos treinamentos completos estava prevista apenas para os dias que antecederiam a estreia uruguaia no Mundial.

A possível ausência seria um duro golpe para a Celeste. Arrascaeta assumiu papel de liderança dentro do grupo comandado por Bielsa, que optou por iniciar um novo ciclo sem Luis Suárez. O atacante chegou a se colocar à disposição para disputar a Copa do Mundo, mas ficou fora dos planos da comissão técnica.

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