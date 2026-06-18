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África do Sul reage, busca empate com a República Tcheca e mantém Grupo A aberto na Copa de 2026

Michal Sadílek marcou para os europeus, enquanto Teboho Makoena deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

Caio Maia
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Mokoena marca o gol de empate da África do Sul contra a República Tcheca (Divulgação/ Twitter @FIFAWorldCup)

A República Tcheca ficou muito perto de conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, mas viu a África do Sul reagir na reta final e arrancar o empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A. Michal Sadílek marcou para os europeus, enquanto Teboho Makoena deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

O resultado mantém as duas seleções vivas na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Após derrotas na estreia, tchecos e sul-africanos somaram o primeiro ponto no Mundial e seguem atrás de México e Coreia do Sul, que haviam vencido na primeira rodada.

Com a igualdade, o Grupo A chega à rodada final completamente aberto. República Tcheca e África do Sul agora chegam com um ponto e precisam vencer seus respectivos jogos na última rodada para manterem chances de classificação ao mata-mata.

Primeiro tempo

A República Tcheca começou melhor e precisou de poucos minutos para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, após uma cobrança de lateral pela direita e um desvio na sequência da jogada, a bola sobrou para Michal Sadílek dentro da área. Livre, o meio-campista finalizou na saída do goleiro Williams e colocou os europeus em vantagem.

Depois do gol, a partida ganhou em equilíbrio, mas com poucas chances claras. A equipe tcheca manteve maior controle da posse de bola, enquanto a África do Sul tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas consistentes. Já nos acréscimos, Kovár afastou parcialmente um cruzamento perigoso, e a defesa europeia viveu momento de susto, sem que os sul-africanos conseguissem aproveitar a sobra.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a África do Sul adiantou suas linhas e passou a controlar mais a posse de bola em busca do empate. Apesar da pressão crescente, a equipe encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo tcheco.

A insistência, porém, foi recompensada aos 35 minutos. Maseko fez grande jogada individual pela direita, cortou para o meio e finalizou. A bola desviou no braço de Sulc dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti.

Na cobrança, Teboho Makoena bateu com firmeza no canto direito de Kovár e deixou tudo igual no placar.

Nos minutos finais, as duas seleções ainda tentaram buscar a vitória, mas o empate persistiu até o apito final.

Próximos jogos

A República Tcheca volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), contra o México. No mesmo horário, a África do Sul enfrenta a Coreia do Sul em confronto direto que pode definir o futuro das duas seleções no Mundial.

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