Parreira está na UTI com inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos Técnico do tetra enfrenta desde 2023 um um linfoma de Hodgkin. Estadão Conteúdo 18.06.26 11h17 Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, está com quadro de inflamação pulmonar e respira com o auxílio de aparelhos. O estado de saúde do ex-treinador de 83 anos foi atualizado pelo Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, onde ele está internado. Parreira está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e tem quadro estável, mas sem previsão de alta para o quarto. Ele enfrenta desde 2023 um um linfoma de Hodgkin. O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, Parreira tem passado por sessões de quimioterapia. Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais. Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG. VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Parreira UTI inflamação pulmonar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pela segunda fase da Série D Equipe paraense recebe o Iguatu-CE no próximo domingo (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida do mata-mata 18.06.26 12h31 Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36 FUTEBOL Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo 18.06.26 8h54 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25