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Tuna inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pela segunda fase da Série D

Equipe paraense recebe o Iguatu-CE no próximo domingo (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida do mata-mata

O Liberal
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Águia Guerreira busca avançar de fase para buscar o acesso (Reprodução / Instagram)

A Tuna inicia a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (21). A equipe paraense enfrenta o Iguatu, no Mangueirão, às 16h. Com isso, o time cruzmaltino iniciou a venda de ingressos para o duelo com promoção.

Conforme divulgou o clube cruzmaltino, os ingressos para a arquibancada custam R$ 25 até a próxima sexta-feira (19). Depois, os bilhetes passam a custar R$ 50 cada.

Os torcedores podem adquirir os ingressos por meio do site edsigningressos.pagtickets.com.br ou na loja oficial, na sede do clube. As gratuidades estarão disponíveis a partir de sexta-feira (19).

Cenários

A Tuna, assim como o Águia de Marabá, está na briga pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A Águia Guerreira avançou para a segunda fase da Série D na 4ª posição do Grupo A5. Com isso, enfrenta o Iguatu-CE, que avançou em primeiro lugar no Grupo A6.

O primeiro jogo do mata-mata será neste domingo (21), às 16h, no Mangueirão. Já a partida de volta será no sábado (27), às 16h, no Estádio Morenão, na cidade de Iguatu (CE).

Na primeira fase, a Tuna Luso somou 13 pontos em 10 jogos. Conquistou três vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas. Já o rival terminou a etapa invicto, com 20 pontos conquistados em cinco vitórias e cinco empates. Com isso, o duelo promete ser complicado para o time paraense.

Quem passar de Tuna x Iguatu enfrentará o vencedor do confronto entre Maguary-PE e Piauí-PI.

Agenda

O Águia de Marabá, que faz parte do Grupo A5, também entra em campo no domingo (21) para enfrentar o Parnahyba-PI. O jogo será no Estádio Pedro Alelaf, na cidade de Parnaíba (PI).

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