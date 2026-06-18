Tuna inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pela segunda fase da Série D Equipe paraense recebe o Iguatu-CE no próximo domingo (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida do mata-mata O Liberal 18.06.26 12h31 Águia Guerreira busca avançar de fase para buscar o acesso (Reprodução / Instagram) A Tuna inicia a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (21). A equipe paraense enfrenta o Iguatu, no Mangueirão, às 16h. Com isso, o time cruzmaltino iniciou a venda de ingressos para o duelo com promoção. Conforme divulgou o clube cruzmaltino, os ingressos para a arquibancada custam R$ 25 até a próxima sexta-feira (19). Depois, os bilhetes passam a custar R$ 50 cada. Os torcedores podem adquirir os ingressos por meio do site edsigningressos.pagtickets.com.br ou na loja oficial, na sede do clube. As gratuidades estarão disponíveis a partir de sexta-feira (19). Cenários A Tuna, assim como o Águia de Marabá, está na briga pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A Águia Guerreira avançou para a segunda fase da Série D na 4ª posição do Grupo A5. Com isso, enfrenta o Iguatu-CE, que avançou em primeiro lugar no Grupo A6. O primeiro jogo do mata-mata será neste domingo (21), às 16h, no Mangueirão. Já a partida de volta será no sábado (27), às 16h, no Estádio Morenão, na cidade de Iguatu (CE). Na primeira fase, a Tuna Luso somou 13 pontos em 10 jogos. Conquistou três vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas. Já o rival terminou a etapa invicto, com 20 pontos conquistados em cinco vitórias e cinco empates. Com isso, o duelo promete ser complicado para o time paraense. Quem passar de Tuna x Iguatu enfrentará o vencedor do confronto entre Maguary-PE e Piauí-PI. Agenda O Águia de Marabá, que faz parte do Grupo A5, também entra em campo no domingo (21) para enfrentar o Parnahyba-PI. O jogo será no Estádio Pedro Alelaf, na cidade de Parnaíba (PI). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pela segunda fase da Série D Equipe paraense recebe o Iguatu-CE no próximo domingo (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida do mata-mata 18.06.26 12h31 Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36 FUTEBOL Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo 18.06.26 8h54 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25