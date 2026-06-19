Onde ver o jogo do Brasil contra o Haiti nesta sexta (19) em Belém

A Seleção Brasileira se prepara para o seu segundo desafio na Copa do Mundo de 2026, e o clima que antecede a partida desta sexta-feira (19) contra o Haiti, às 21h30, já dita o ritmo cultural do fim de semana. Nas ruas, bares e praças de Belém, o movimento de camisas canarinho, bandeiras e adereços dá o tom de um verdadeiro espetáculo coletivo, onde a torcida se transforma em performance e a ansiedade pelo apito inicial vira festa.

Essa febre do Mundial já tomou conta, inclusive, do circuito gastronômico da capital paraense. Para receber o público com o máximo de conforto e animação, diversas casas da cidade prepararam uma infraestrutura especial que vai muito além da TV ligada: o confronto vai promover encontros, música e superstições bem paraenses, o momento será embalado por supertelões, shows ao vivo e pratos criados sob medida para o evento.

O pré-jogo direto dos Estados Unidos, conduzido pela equipe do Grupo Liberal, vai invadir o Mercado de São Brás. Das 18h30 às 20h30, a cobertura completa comandada por Abner Luiz, Bad Boy e Felipe Campos agitará o SB Rooftop, localizado no Mezanino 2 – Lado Sul. Paralelamente, o giro de informações em Belém ficará sob o comando de João Wanderley e Max Sousa.

Para deixar a atmosfera ainda mais emocionante, o espaço promoverá um verdadeiro intercâmbio cultural e gastronômico para receber os torcedores. Do lado brasileiro, Miguel Júnior comanda o público, enquanto o lado haitiano fica por conta de Millius Guerrier. O cardápio também reflete essa união: o Brasil vem representado por petiscos regionais, como pastel de jambu com queijo e filhote regional, e o Haiti traz o tradicional tasso (carne frita) com banana.

O SB Rooftop abre as portas às 18h, e os primeiros torcedores que chegarem ganharão cervejas Caribeña geladíssimas. Ao longo do dia, a programação conta ainda com música ao vivo, participação especial da equipe da escola de samba Beija-Flor e promoções exclusivas de Caribeña.

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Ainda no Mercado de São Brás, o evento "Belém na Copa" vai reunir o público para a transmissão ao vivo do jogo entre Brasil e Haiti. A iniciativa transforma o Pavilhão Sul nesse ponto de encontro. Realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com o Sebrae, a programação gratuita começa a partir das 19h, esquentando o clima para o apito inicial.

O Bar da Katedral, no bairro do Reduto, preparou uma programação robusta para quem quer acompanhar o jogo entre Brasil e Haiti a partir das 16h. A casa abre as portas com telão e som ao vivo para a transmissão do Mundial. Para embalar a torcida antes, durante e após a partida, o evento traz um line-up recheado de atrações locais, incluindo Caricato, Daniel Dantas, Eduardo e Gabriel, além dos sets do DJ Dieguinho. Quem chegar cedo aproveita o happy hour com cerveja de 600ml por R$ 9,90 até as 18h. Os ingressos informativos já estão disponíveis no site oficial da casa (katedral.com.br) e via Sympla.

Unindo a paixão pelo futebol à potência da música, o "Fan Fest Arena do Parque com Bakka" promete agitar o Parque da Cidade de Belém. A programação começa a partir das 17h, transformando a Arena do Parque (Alto do Parque) em um grande estádio coberto, com a transmissão ao vivo do jogo em telões de LED de alta definição (4K). Logo após o apito final, a música assume o protagonismo com um line-up de peso: o DJ Bakka, destaque da cena eletrônica nacional, comanda as picapes ao lado do pagode contagiante do Grupo Irreverência, dos sucessos sertanejos da dupla William Cezar & Cristiano e dos sets do DJ Fer. O evento tem apoio do Governo do Pará e da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP).

A badalada orla do bairro da Cidade Velha vai ferver com a "Copa Biruta 2026". O evento, que acontece na tradicional casa Açaí Biruta (Biruta Kabana), promete o combo perfeito de futebol, música e open bar para assistir ao jogo entre Brasil e Haiti. A trilha sonora da noite fica por conta do Carabao, I Love Pagode e do cantor Vaguinho DB, garantindo o agito antes, durante os intervalos e após a partida. Para quem for torcer uniformizado, a entrada é liberada até as 22h para quem estiver vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Além disso, a casa oferece open bar de cerveja e caipirinha até as 23h (válido para quem estiver com o copo oficial do evento). Para grupos maiores, há a opção de camarote fechado por R$ 300 (capacidade para até 15 pessoas, com direito a um balde de cerveja incluso).

A nostalgia dos anos 1990 e 2000 vai ditar o ritmo da torcida na festa audiovisual “Comeback: Brazuca”, que acontece no Studio Pub, no bairro de Batista Campos. O evento une a paixão pelo futebol às lembranças sonoras que marcaram gerações, começando com a transmissão ao vivo de Brasil x Haiti, das 21h30 às 23h, e estendendo o agito na pista até as 4h. Para o conforto do público, o espaço disponibilizará mesas e cadeiras na pista durante o jogo, liberando a área logo após o apito final. Com uma curadoria que celebra o espírito do Penta, o setlist passeia por pop, R&B, rock, axé, as batidas eletrônicas do Summer Eletrohits, além de funk antigo, forró, Calypso e brega, com direito a pagode no intervalo. Quem chegar cedo ganha brindes especiais, e a casa ainda dispõe de camarotes para compra antecipada.

O clima da Copa do Mundo vai servir de cenário para a estreia antecipada da Avessa, que apresenta nesta sexta-feira (19) o seu soft opening "Queimando a Largada", no Vila Container. Com abertura dos portões às 18h, o evento vau reunir os torcedores em torno de um supertelão 4K para a transmissão ao vivo de Brasil x Haiti. Para embalar a noite, os DJs Nat Esquema e Cleide Roots assumem as picapes, garantindo a energia da pista antes e depois do apito final. Por se tratar de uma abertura em escala reduzida com o bar funcionando enquanto finaliza suas obras, o público poderá conferir em primeira mão a estrutura de som, atendimento e um cardápio promocional exclusivo para a data.

Para os mais 'calminhos', os restaurantes são uma boa pedida! O Engenho no Pátio Belém e no Boulevard Shopping abre para a transmissão dos jogos do Brasil.