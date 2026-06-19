Lucas Lima e Richelle Haliday gravam audiovisual da nova música 'Nós 2 e o Arrocha'

Os cantores Lucas Lima e Richelle Haliday realizam nesta sexta-feira (19), a gravação do audiovisual da nova música de trabalho, “Nós 2 e o Arrocha”, na Choperia Capixaba, localizada na Cidade Nova VI, em Ananindeua.

O novo projeto chega com a proposta de fortalecer ainda mais a presença da dupla no cenário musical paraense, apostando em uma produção moderna e na energia contagiante que tem conquistado o público por onde passa.

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Além da gravação do audiovisual, o evento contará com uma estrutura diferenciada para que os presentes possam acompanhar a partida da Seleção Brasileira em telão e televisão 4K. A organização também está incentivando o público a comparecer vestindo a camisa do Brasil, ajudando a compor o clima festivo e as imagens que farão parte do novo trabalho.

Outro atrativo é a entrada liberada até o início do jogo, oferecendo ao público a oportunidade de participar gratuitamente dos primeiros momentos da festa e da gravação.

Com expectativa de casa cheia, Lucas Lima e Richelle Haliday prometem transformar a noite em um grande espetáculo, celebrando a música, a cultura popular e o lançamento de mais uma aposta de sucesso na carreira da dupla.

Agende-se

Data: sexta-feira, 19

Hora: 19h30

Local: Choperia Capixaba - Cidade Nova VI, WE 82, esquina com a SN 22, Ananindeua (PA)

Entrada liberada até o início da partida.