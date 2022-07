“Égua do Chef!”: cantora Richelle Haliday prepara casquinha de caranguejo cremosa

Destaque no cenário paraense, a cantora Richelle Haliday pode ser definida como “mil em uma”, pois exerce diversas funções, entre elas, a de jornalista, advogada e empreendedora. Em 2021, a artista lançou sua primeira canção autoral intitulada “Saudade Embriagada”, em parceria com a cantora Manu Batidão.

Entre as paixões de Richelle Haliday está a gastronomia e no reality "Égua do Chef!" ela preparou uma receita super especial de casquinha de caranguejo cremosa, que leva ingredientes típicos da culinária paraense.

Farofa de bacon é o acompanhamento do caranguejo (André Oliveira/ O Liberal)

“Escolhi essa receita porque eu amo frutos do mar e uma das coisas que eu mais gosto de comer é caranguejo e camarão. Quando eu faço, meus amigos e familiares elogiam bastante. Então, eu acho que o público merece essa receita para fazer em casa e sentir o mesmo sabor que a gente sente”, explica.

A cantora revela que a maior prazer da sua vida é comer, por isso a sua relação com a gastronomia é muito forte. “Infelizmente eu não tenho muita afinidade com a cozinha, mas eu tenho o paladar excelente para provar”, comenta a artista.

Richelle avalia que o "Égua do Chef!" foi uma experiência que serviu para ela mostrar um pouco mais do seu trabalho. “Eu amei e quero poder participar mais vezes”, finaliza.

Confira a receita completa: