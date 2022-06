Talento na cozinha: cantora Suanny Batidão prepara receita deliciosa no “Égua do Chef!”

Em 2005, a cantora Suanny Batidão começou sua carreira profissional. Já em 2008, entrou para a banda Anjos do Brega, onde ficou conhecida pelo seu estilo e voz, o que a levou para um lugar de destaque em todos os cantos do Brasil.

No "Égua do Chef!" deste ano, a artista mostrou todo o seu amor pela culinária ao preparar um delicioso camarão a cream cheese, receita que leva ingredientes como bacon, mussarela e peito de peru. O acompanhamento dessa iguaria é penne.

Camarão a cream cheese é acompanhado por penne (André Oliveira/ O Liberal)

“Eu escolhi essa receita porque eu gosto muito e me identifico com ela. Nela eu também posso colocar os ingredientes que eu gosto para ficar do meu jeitinho”, revela Suanny.

VEJA MAIS

Compartilhando momentos familiares e profissionais nas suas redes sociais, a cantora mostra a sua rotina ao lado do marido, Everton, e dos filhos, Juninho e Wanny. Dois deles são os responsáveis por experimentar as receitas da cantora.

“Eu tenho uma boa relação com a gastronomia, me identifico. Gosto de criar, de inventar pratos e misturar os ingredientes”, comenta.

Para a artista, participar do “Égua do Chef!” foi uma experiência enriquecedora, que possibilitou a vivência de momentos especiais. “Eu achei a experiência ‘top’ ainda mais porque deu tudo certo. Eu amei participar, foi muito bom”, finaliza.

Confira a receita completa de camarão a cream cheese: