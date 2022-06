Eloi Iglesias apresenta receitas de caribé e camarão no “Égua do Chef!”

Paraense nato, multitalentoso, conhecido por suas grandes performances, Eloi Iglesias é considerado uma lenda da música popular paraense, além de ser um dos idealizadores da tradicional Festa da Chiquita, que acontece todos os anos após a procissão da Transladação do Círio de Nazaré.

Porém, o talento do cantor não se dá somente nos palcos. No Égua do Chef! deste ano, Eloi deu um verdadeiro show com os pratos: Caribé Kim e Camarão Chamegado da Onete.

“Esse sabor me remete à infância, é uma receita da minha mãe, quando eu e meus seis irmãos éramos crianças. Pra mim, o caribé sempre foi aquele manjar que levantava qualquer deus caído. Embora pareça uma receita simples, ela é uma receita muito gostosa e nutritiva”, conta Eloi Iglesias.

Preparo é simples e fácil de fazer (André Oliveira / O Liberal)

O artista afirma que a sua relação com a cozinha começou desde criança, por incentivo da mãe. “A minha mãe tinha um restaurante popular para operários, no bairro do Reduto, então, logo muito cedo, eu aprendi a fazer o primordial dentro de uma cozinha, a minha relação com gastronomia é uma coisa do dia a dia, aquela coisa de ajuda, bem familiar”, relembra o artista.

Para Eloi Iglesias o Égua do Chef! é uma excelente oportunidade para humanizar o dia a dia dos artistas e anseia participar novamente. “É uma experiência legal, algo que vai levar as informações e curiosidades dos artistas, da vivência gastronômica, a vivência do dia a dia. Espero participar novamente, esses programas são muito legais, mostram o outro lado do artista, nos humanizam, tiram os nossos pés dos palcos”, explica o cantor.

Confira a receita completa de Caribé Kim e Camarão Chamegado da Onete: