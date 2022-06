Apresentador João Jadson prepara delicioso filé no “Égua do Chef”

Quem vê João Jadson na tela da Tv Liberal noticiando assuntos sérios não imagina a habilidade que ele tem na cozinha. Estrelando o segundo episódio do “Égua do Chef Expirience”, que está disponível hoje, 2, em oliberal.com, o apresentador mostra uma receita com os detalhes e segredos que só ele sabe, uma ótima forma de compartilhar com o público esse seu lado “mestre cuca”.

Confira a receita completa de João Jadson:

Com um prato que a maioria das pessoas gosta, João Jadson mostra todo o seu talento ao cozinhar medalhão de filé mignon ao molho de mostarda. A praticidade aliada aos ingredientes torna a receita especial. “É prática. Sempre gosto de preparar coisas especiais para minha família e na correria do dia a dia essa é uma boa ‘carta na manga’ que eu tenho. A receita é especial por poder fazer um carinho, de forma rápida, para quem é especial”, contou o jornalista.

Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), o apresentador João Jadson começou a trabalhar como repórter na TV Liberal em 2016. Atualmente, ele assume a apresentação do Jornal Liberal 2ª Edição. Casado com a Daniela e pai de uma menina chamada Carolina, são as mulheres das suas vidas as maiores degustadoras das receitas dele. Quem passar pelo perfil no Instagram de João Jadson vai encontrar por lá muitos momentos de carinho entre a família, e nos destaques tem receita de lasanha e até a restauração de um móvel.

“Minhas ‘cobaias’ são a minha filha, de cinco anos, e a minha esposa. Quando eu cozinho, elas sempre dizem que está muito bom. A cozinha me faz relaxar, parar um pouco e proporcionar alegria para quem eu amo”, comenta.

Usando apenas sete ingredientes, o filé mignon ao molho de mostarda, ele mostra o quanto as habilidades na cozinha podem deixar uma comida deliciosa. João Jadson entende bem desse assunto, o apresentador revela que uma das suas paixões é a gastronomia, somada a muita experiência na cozinha. "Eu sempre digo que para cozinhar basta boa vontade porque é um gesto de amor e cuidado com o próximo. O filé é fácil de manusear e o molho, com alguns cuidados, tem um resultado muito legal e pode ser utilizado em outros pratos”, explica.

A receita de filé mignon ao molho de mostarda de João Jadson para o “Égua do Chef Experience” já está disponível em OLiberal.com/eguadochef e no Libplay. Essa temporada não terá disputa, e sim a experiência gastronômica de personalidades paraenses. Rebeca Lindsay foi a primeira a compartilhar a sua receita de frango estilo americano, despois do apresentador será a vez de Kenny Nogueira, que fará o “escabeche da Dona Doca”. “Eu já conhecia o projeto e vi a primeira versão. Acho muito legal mostrar o talento dos chefs daqui do Pará, mas eu nunca me imaginei nessa posição. Foi muito bacana e uma nutricionista, que estava lá, me deu ótimas dicas. Assim, eu pude aprimorar ainda mais a minha receita”, comemora.

Veja imagens de João Jadson cozinhando

Veja João Jadson cozinhando (Fotos: André Oliveira)

A temporada 2022 do “Égua do Chef Experience” propõe ao público e aos artistas literalmente, uma experiência gastronômica. Toda semana, uma personalidade irá compartilhar o passo a passo de uma receita. “O Centro Universitário Fibra, que tem suas raízes na Amazônia, e assim faz questão de ser reconhecido, apoia o desafio lançado a grandes personalidades, que vão dedicar seu tempo e produzir grandes pratos! Participar do Égua do Chef Experience, como parceiro, é uma forma de valorizar a nossa cultura, mostrar nossas riquezas, gerar conhecimento e levar felicidade para todas as pessoas que assistem ao programa! Sucesso”, disse a professora Irene Noronha, pró-reitora acadêmica da Fibra. Magazan Casa, Electrolux, Fibra e Armazém Barbosa, são os patrocinadores.