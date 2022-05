‘Égua do Chef Experience’ reúne celebridades

O ‘Égua do Chef Experience’ retorna em 2022 com uma nova temporada e experiências únicas. Diferente da primeira edição, essa trará a oliberal.com memórias afetivas através da gastronomia e pratos com significados marcantes. São 12 personalidades paraenses preparando receitas que lhe trazem lembranças especiais. As celebridades locais que foram escolhidas para essa edição especial do ‘Égua do Chef Experience’ estão em diversos ramos da arte, tem cantores, apresentador e influenciadoras.

O primeiro episódio será com Rebeca Lindsay, exibido no próximo dia 26 de maio. A cantora e ex-participante do The Voice será conhecida como nunca foi: dentro da cozinha da Electrolux, no Magazan Casa, fazendo um prato especial. Rebeca irá fazer um “Frango Empanado Americano”. Além de Magazan, Electrolus e Fibra, faz parte do projeto o Armazém Barbosa.

Toda semana, um conteúdo estará disponível em oliberal.com. Será possível conhecer um pouco mais sobre o convidado, além da receita escolhida por ele. Depois de Rebeca, será a vez do apresentador da TV Liberal João Jadson. Ainda vão participar desta temporada: Luan Kássio, Markinho Duran, Valéria Paiva, Batman e Capitão América da banda Vingadores do Brega, Suanny Batidão, Eloi Iglesias, Alane Dias, Rayana Corrêa, Kenny Nogueira e Richelle Haliday.

Os episódios com os irreverentes Batman e Capitão América seão exibidos na segunda quinzena de junho, mas adiantamos logo que tem um elemento interessante nesta receita: “o murro”. De acordo com o “Homem Morcego”, A “Batata ao Murro com Alecrim” dá energia aos super-heróis. “Tenho absoluta certeza que a galera de casa vai ter curiosidade. Batata ao murro, mas como é isso? É exatamente as- sim! A gente dá uma esmurradinha na batata para poder pegar o tempero legal. A lembrança que vem é de alguém se esmurrando, mas que não tem nada a ver com a comida no caso, com o prato”, adiantou o Batman.

Como todo herói precisa de rapidez e objetividade, o Batman escolheu a sua receita justamente pela agilidade no preparo. “A escolha dessa comida foi por ela ser muito prática, muito rápido de ser feita, facinha. Como a batata dizem ser energética, é tudo que a gente precisa para subir no palco. Ela não pesa tanto, é uma comida leve, rápida e que dá um retorno legal aos super-heróis”, avaliou o vocalista do Vingadores do Brega.

Quem vê o Batman no palco e agora sabendo que ele fará a sua receita no ‘Égua do Chef Experience’, não imagina que o lugar que ele menos frequenta na sua casa é a cozinha, a não ser que seja para comer. “Cozinhar? Muito pouco, muito pouco mesmo. Quase zero cozinhando em casa, mas adoro comer demais, todos os Vingadores na verdade, por isso que todos tem um porte assim, lindo aos olhos de Deus”, brinca.

Mesmo que ele não seja habilidoso para produção de prato, ele sabe muito bem como fazer a combinação. “A dica para esse prato, da batata ao murro, é você usar ele como acompanhamento na sua carne, no seu churrasco, no seu frango assado, é uma delícia e sempre salzinho a gosto e chimichurri, como se chama, né? Em casa no final de semana com aquele chopinho, com aquela cervejinha, com um bom vinho, com uma boa carne, muito bom”, finalizou.