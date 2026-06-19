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'Os Donos do Jogo': Elenco se reúne para celebrar o início das gravações da 2ª temporada

Os oito episódios da primeira temporada já estão disponíveis na Netflix.

Estadão Conteúdo
fonte

"Os Donos do Jogo", da Netflix (Divulgaç)

Série da Netflix sobre o jogo do bicho, Os Donos do Jogo iniciou as gravações de sua segunda temporada. O anúncio foi feito com um vídeo especial que reuniu o elenco formado por Mel Maia, André Lamoglia, Bruno Mazzeo, Chico Diaz, Dandara Mariana, Giullia Buscaccio, Henrique Barreira, Juliana Paes, Pedro Lamin, Ruan Aguiar, Adriano Garib e Stepan Nercessian, além de Duda Matte, Elizabeth Savala e Willean Reis, que se juntam aos novos episódios.

Os atores e o diretor e co-criador Heitor Dhalia se reuniram na quadra da Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde fizeram uma primeira leitura do roteiro e aproveitaram uma tarde de samba e feijoada.

"Estou muito feliz de poder retornar ao mundo fascinante da contravenção carioca. Reencontrar as famílias fictícias do bicho em mais uma temporada eletrizante de Os Donos do Jogo, de apostas cada vez mais altas", disse Dhalia.

A série recentemente perdeu a preparadora de elenco Fátima Toledo, que trabalhou na primeira temporada e deixou a produção alegando problemas com um dos atores.

Criada por Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, Os Donos do Jogo estreou em outubro de 2025 e chegou a ficar entre as 10 séries mais vistas do mundo na Netflix após chegar na plataforma. A série tem produção da Paranoïd e conta com roteiros de Barcellos, Gustavo Rademacher, João Iglesias, Manuela Cantuária, Marina Luisa Silva, Rafael Spínola e Rosana Rodini.

Os Donos do Jogo segue Profeta (Lamoglia), filho do bicheiro Nélio (Garib), que deseja subir ao topo da hierarquia do jogo do bicho. Obstinado, ele se mostra capaz de traições e tramóias para atingir seu objetivo.

Por enquanto, a segunda temporada de Os Donos do Jogo ainda não tem previsão para estrear. Os oito episódios do primeiro ano estão disponíveis na Netflix.

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SÉRIES/OS DONOS DO JOGO/2ª TEMPORADA/ELENCO
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