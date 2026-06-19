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Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

Gabrielle Borges
fonte

Logo da TV Globo (reprodução)

A transmissão do jogo entre Brasil e Haiti, válida pela Copa do Mundo 2026, nesta sexta-feira (19), vai provocar alterações na programação da TV Globo. A partida, marcada para às 21h30, impacta diretamente a faixa noturna da emissora, tradicionalmente ocupada por novelas e pelo Jornal Nacional.

Com a exibição esportiva, a Globo promoveu ajustes na grade ao longo da noite, antecipando parte dos programas para manter a exibição dos principais folhetins, ainda que em horários modificados.

Globo antecipa novelas e ajusta horário do Jornal Nacional

A principal mudança ocorre na faixa nobre. O Jornal Nacional e a novela Quem Ama Cuida tiveram seus horários antecipados para acomodar a transmissão do jogo da Seleção Brasileira.

A estratégia da emissora é preservar ao máximo a exibição das novelas, mesmo com a reorganização da grade provocada pelo evento esportivo, que costuma registrar alta audiência. A transmissão de Brasil x Haiti começa às 20h30, com o pré-jogo, seguido do apito inicial às 21h30.

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Veja como fica a programação da Globo nesta sexta-feira (19)

Confira a grade ajustada da emissora:

  • 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil)
  • 18h05 – A Nobreza do Amor
  • 18h35 – Jornal local
  • 18h50 – Coração Acelerado
  • 19h30 – Jornal Nacional
  • 19h55 – Quem Ama Cuida
  • 20h30 – Pré-jogo Copa do Mundo 2026 (Brasil x Haiti)
  • 21h30 – Transmissão da partida

Mudanças na grade da TV aberta são comuns em dias de jogos da Seleção Brasileira em competições internacionais. Nessas ocasiões, as emissoras ajustam a programação para priorizar a transmissão esportiva, que costuma concentrar grande parte da audiência no horário nobre.

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência, especialmente por envolver a Seleção Brasileira em mais uma rodada da Copa do Mundo 2026.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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