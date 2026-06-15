Sessão da Tarde não vai passar esta semana? Veja o motivo da mudança na programação

Os telespectadores que costumam acompanhar a Sessão da Tarde precisarão aguardar um pouco mais para rever a tradicional faixa de filmes da TV Globo. Entre os dias 15 e 19 de junho, o programa não será exibido devido à cobertura especial da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Durante toda a semana, a emissora dará prioridade à transmissão de partidas do torneio, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Com isso, a grade vespertina e parte da programação noturna serão ocupadas pelos jogos da competição.

Jogos da Copa alteram a programação da Globo

Na segunda-feira (15), a cobertura esportiva começa com Bélgica x Egito, às 16h, seguida pelo confronto entre Arábia Saudita e Uruguai, às 19h. A terça-feira (16) também será dedicada ao Mundial, com destaque para o duelo entre França e Senegal, marcado para as 16h. Na quarta-feira (17), os torcedores poderão acompanhar Inglaterra x Croácia, às 17h. O confronto é apontado como um dos mais aguardados da primeira fase da competição.

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Já na quinta-feira (18), a programação esportiva terá sequência com República Tcheca x África do Sul, às 13h, Suíça x Bósnia, às 16h, e Canadá x Catar, às 19h. A sexta-feira (19) promete ser um dos dias mais movimentados para os brasileiros. Além do duelo entre Brasil e Haiti, a Globo também transmitirá as partidas Estados Unidos x Austrália e Escócia x Marrocos ao longo do dia.

Quando a Sessão da Tarde volta ao ar?

Até o momento, a TV Globo não divulgou uma data oficial para o retorno da Sessão da Tarde à programação regular. A tendência é que a exibição da faixa de filmes continue sujeita a alterações nas próximas semanas, à medida que a Copa do Mundo avance para as fases eliminatórias.

Dessa forma, novos ajustes na grade podem ocorrer conforme o calendário do torneio e a definição dos confrontos decisivos da competição.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)