Selton Mello manda recado para Jennifer Lopez após fala sobre o filme 'Ainda Estou Aqui'

A cantora e atriz Jennifer Lopez declarou que o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" a auxiliou a lidar com o divórcio de Ben Affleck. A separação ocorreu no início do ano passado, e o comentário de Lopez gerou reações de atores do longa.

Na última quinta-feira, dia 11, Selton Mello, protagonista do filme, reagiu à declaração de JLo. Em uma postagem de Lopez no Instagram sobre sua presença em Cannes, França, Mello comentou: "Obrigado pela sua comovente declaração sobre o nosso Ainda Estou Aqui".

Fernanda Torres, que também estrela "Ainda Estou Aqui" ao lado de Selton Mello, já havia comentado as falas de JLo. Durante o Festival de Cinema de Taormina, na Itália, onde foi premiada, Torres classificou as declarações como "muito emocionantes".

Fernanda Torres destaca importância do filme

Fernanda Torres, em entrevista à Variety, afirmou: "Essa reação diz muito sobre o trabalho do Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui". Ela adicionou que o filme é "político, mas também é sobre família".

O que Jennifer Lopez disse sobre 'Ainda Estou Aqui'

Jennifer Lopez fez suas declarações sobre o filme durante o podcast Films To Be Buried With, de Brett Goldstein, em 10 de maio. Ela assistiu ao longa com seu pai, David Lopez, em casa, e a produção a ajudou a compreender a relevância da família.

"Eu não sabia nada sobre quando me sentei para assistir", revelou Lopez. Ela se emocionou com a conexão entre a cena inicial, que mostra a família Paiva reunida na praia, e a cena final do filme.

"Algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar", disse a cantora. Ela relacionou o filme a momentos vividos com seu pai e, posteriormente, com seus filhos. "Eu disse: 'Pais são tão importantes'. E ele David Lopez veio até mim e agarrou o meu rosto. E ele disse: 'Eu te amo e eu sempre vou te amar'", relatou Lopez.

Segundo Jennifer, a cena "mudou sua vida naquele momento". Ela concluiu: "Eu acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos se nossos pais nos amam. ... Ele sabia que era aquilo o que eu precisava ouvir e isso curou uma parte de mim que precisava ser curada para seguir em frente."