Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

A atriz e cantora Jennifer Lopez se emocionou ao relembrar o impacto profundo que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” teve em sua vida. Em entrevista divulgada nesta terça-feira (9) ao podcast “Films To Be Buried With”, comandado pelo ator Brett Goldstein (de Ted Lasso), a estrela revelou que o longa protagonizado por Fernanda Torres, vencedor do Oscar em 2025, “mudou sua vida” enquanto ela enfrentava o divórcio do ator Ben Affleck, em 2024.

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"Eu estava passando por um divórcio e pensando muito sobre meus filhos, e o que você faz quando algo assim acontece na sua vida. Eu e meu pai assistimos ao filme e eu não sabia nada sobre ele", desabafou Lopez. O drama acompanha a jornada de Eunice Paiva com os filhos após o sequestro e morte do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. "Isso curou parte de mim que precisava ser curada para seguir em frente. Esse filme me ajudou a crescer."

Sabendo da declaração, Fernanda Torres reagiu com emoção em entrevista à revista Variety. "Isso é muito, muito emocionante", declarou a atriz brasileira, que cumpre agenda na Sicília para receber o Prêmio de Realização do Festival de Cinema de Taormina. Para Torres, a resposta da diva latina reforça a universalidade da direção de Walter Salles: “Este é um filme político, mas é um filme sobre família. É uma tragédia grega que transcende qualquer posicionamento político ou ideologia. Qualquer pessoa compreende a ideia fundamental de família. É uma sensibilidade humana", concluiu.