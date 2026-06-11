Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedores

O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial

Estadão Conteúdo
fonte

João Gomes fala da vontade de sumir (Reprodução / Instagram)

A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira 2025, com patrocínio do BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira, 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, consagrando João Gomes como o grande vencedor

O artista levou três importantes prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial. Este último, intitulado "Dominguinho", foi conquistado ao lado de Mestrinho e Jota.Pe

Logo atrás, com dois prêmios cada, destacaram-se Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, reconhecidos em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo

Destaques da Cerimônia e Homenagens

O evento contou com a apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann, prestando uma emocionante homenagem ao cantor Cazuza. Suas canções foram interpretadas ao longo da noite por grupos e artistas como Maneva e Marina Sena

Entre os hits apresentados estavam "Bete Balanço" e "O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica)". O encerramento ficou a cargo de Ney Matogrosso, que embalou o público com "Por Que a Gente É Assim?" e "Pro Dia Nascer Feliz"

Nomes de destaque da cultura nacional, incluindo Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó, marcaram presença na cerimônia. A transmissão foi realizada ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube

Vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025 por Categoria

Confira a lista completa dos artistas e lançamentos premiados na 33ª edição:

Melhor Artista de Axé

  • Daniela Mercury
  • Ivete Sangalo
  • Margareth Menezes
  • Olodum (vencedor)
  • Timbalada

Melhor Lançamento de Axé

  • Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)
  • Ivete Sangalo - O Verão Bateu Em Minha Porta
  • Margareth Menezes - Ramalhete de Flor
  • Olodum, BaianaSystem - Ginga Olodum
  • Timbalada - Fervo na Cidade

Canção Popular - Melhor Artista

  • João Gomes (vencedor)
  • Joelma
  • Lucy Alves
  • Peninha
  • Simone Mendes

Canção Popular - Melhor Lançamento

  • Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack - Vem, Love
  • João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)
  • Joelma - Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)
  • Mariana Volker, Maria Gadu - Não Quero Te Querer
  • Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)

Eletrônico - Melhor Lançamento

  • Africanoise - CABAÇA (vencedor)
  • Afterclapp, Furmiga Dub - Rabecada
  • BADSISTA - CUTEBOYZ
  • DJ Memê - Saudade
  • Zopelar - Just Like Heaven EP

Melhor Lançamento de Língua Estrangeira

  • Francisca Barreto - Habana
  • Guga Stroeter - Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet
  • Indiana Nomma, André Pinto - Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II
  • João Fênix, Virginia Rodrigues - Alfonsina Y El Mar
  • Silvia Machete - Rhondas Boots & Legs (Live) (vencedora)

Melhor Lançamento de Erudito

  • Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)
  • Guido SantAnna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer - Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos
  • Orquestra Ouro Preto - Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works
  • Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo)
  • Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo)

Projeto Especial - Melhor Lançamento

  • Caetano Veloso, Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo
  • Inezita Barroso - Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978)
  • Várias Artistas - Elas Cantam Donato
  • João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)
  • Ney Matogrosso - Homem com H

Melhor Artista de Funk

  • Deize Tigrona (vencedora)
  • Enme Mac
  • Júlia MC
  • Kevin o Chris
  • O Kannalha

Melhor Lançamento de Funk

  • Deize Tigrona - NÓS É FIRME, NÃO É CREME
  • KING Saints - Músicas Para Marolar
  • PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody - JETSKI
  • Rico Dalasam - Dilema
  • Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)

Melhor Artista de Música Instrumental

  • Alessandro Penezzi
  • Antônio Adolfo
  • Hamilton de Holanda (vencedor)
  • João Camarero
  • Rogério Caetano

Melhor Lançamento de Música Instrumental

  • Alessandro Penezzi - Sonhos
  • Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas
  • Antonio Adolfo - CARNAVAL: The Songs Were So Beautiful
  • Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
  • João Camarero - Baden (vencedor)

Melhor Artista de MPB

  • Djavan (vencedor)
  • Dori Caymmi
  • Marisa Monte
  • Mateus Aleluia
  • Mônica Salmaso

Melhor Lançamento de MPB

  • Djavan - Improviso (vencedor)
  • Dori Caymmi - Utopia
  • Mateus Aleluia - Mateus Aleluia
  • Monica Salmaso - Minha Casa
  • Zé Ibarra - AFIM

Melhor Artista de Pop

  • BaianaSystem
  • Lenine
  • Luedji Luna (vencedora)
  • Marina Sena
  • Os Garotin

Melhor Lançamento de Pop

  • BaianaSystem - O Mundo Dá Voltas
  • Lenine - EITA
  • Lia de Itamaracá, Daúde - Pelo Olhos do mar
  • Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)
  • Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um

Raízes - Melhor Artista

  • Dona Onete
  • Geraldo Azevedo
  • João Gomes
  • Mestrinho (vencedor)
  • Orquestra Malassombro

Raízes - Melhor Lançamento

  • Boi da Macuca, Henrique Albino - Frevo da Macuca
  • Dona Onete - Quatro Contas
  • Mestrinho - Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo)
  • Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)
  • Santanna O Cantador - Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim

Melhor Artista de Rap/Trap

  • Baco Exu do Blues
  • BK (vencedor)
  • Don L
  • Emicida
  • Negra Li

Melhor Lançamento de Rap/Trap

  • Baco Exu do Blues - HASOS
  • BK - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer
  • Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)
  • Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores
  • FBC - ASSALTOS E BATIDAS

Melhor Artista de Reggae

  • Alma Djem
  • Maneva (vencedor)
  • Maskavo
  • Ponto de Equilíbrio
  • Sintonize

Melhor Lançamento de Reggae

  • Alma Djem - Acústico Alma Djem (Ao Vivo)
  • Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)
  • Capilé, Chico César - Saci
  • Maskavo - Além-Mar
  • Sintonize - Original Brasileiro

Artista Revelação

  • Fitti (vencedor)
  • Joaquim
  • Orquestra Malassombro
  • Pedro Emílio
  • Zaynara

Melhor Projeto Audiovisual

  • AJULLIACOSTA - O que a Julia vai ser?
  • Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra
  • Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)
  • Lenine - EITA
  • Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse

Melhor Artista de Rock

  • Black Pantera (vencedor)
  • Fresno
  • Mateus Fazeno Rock
  • Selvagens à Procura de Lei
  • Terno Rei

Melhor Lançamento de Rock

  • Black Pantera - Seleção Natural
  • Selvagens à Procura de Lei - Y
  • Supercombo - Caranguejo (Parte 1)
  • Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)
  • Vivendo do Ócio - Hasta La Bahia

Melhor Artista de Samba

  • Alcione (vencedor)
  • Jorge Aragão
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • Péricles
  • Xande de Pilares

Melhor Lançamento de Samba

  • Alcione - Alcione
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - 20 Anos
  • Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)
  • Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo)
  • Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor - Empretecendo

Melhor Artista de Sertanejo

  • Ana Castela
  • Bruna Viola
  • Chitãozinho & Xororó (vencedores)
  • Lauana Prado
  • Yasmin Santos

Melhor Lançamento de Sertanejo

  • Ana Castela - Lets Go Rodeo
  • Bruna Viola - Improvável (Live)
  • Chitãozinho & Xororó - Meninos De Roça (vencedor)
  • Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo)
  • Yasmin Santos - Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

Prêmio da Música Brasileira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

FAMOSOS

David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista

11.06.26 9h06

CULTURA

Levantamento dos Mastros marca abertura dos Arrastões do Pavulagem 2026

Tradição junina reúne cortejo fluvial, caminhada do Batalhão da Estrela e show gratuito na Praça Waldemar Henrique

11.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda