Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista

Estadão Conteúdo
fonte

Xerife Jim Hopper (David Harbour) reaparace na União Soviética (Divulgação)

Fãs de Stranger Things foram surpreendidos em novembro do ano passado quando, às vésperas do lançamento da quinta e última temporada da série, veículos de mídia revelaram que Millie Bobby Brown havia acusado David Harbour formalmente de bullying no set. Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista, dizendo que estava passando por "extremo estresse".

"Tive um colapso mental. Eu sofro de algumas coisas confusas - e elas me confundem muito", disse Harbour à Variety. "Acho que muitas pessoas têm um amigo, irmão ou colega de trabalho que lida com problemas de saúde mental e eles provavelmente ficam bem confusos quando essa pessoa fica deprimida, descontrolada ou tem um episódio."

O ator admitiu que sua saúde mental é "muito delicada". "Em momentos de estresse extremo, isso pode me levar a um comportamento errático. Não é algo que escolho fazer e não desejaria isso nem ao meu pior inimigo."

Harbour ainda questionou o momento em que as reclamações de Brown vieram à público, afirmando ainda que os dois se resolveram quando se sentaram frente a frente para conversar, sem intermediários da produção.

"Trabalhamos juntos por 10 anos ao longo de seus anos de formação como adolescente, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias ou amigos com quem passam muito tempo por 10 anos, mas eventualmente vocês brigam", ele disse.

"O problema é que em uma produção bilionária centenas de pessoas querem se envolver. Foi um caso simples de ruptura e reparo. Assim que tiramos todo mundo do caminho e conversamos entre nós, ficamos bem. (...) Foi completamente normal. Nós nos adoramos."

Ainda à Variety, Millie afirmou, por e-mail, que sempre será grata ao período em que trabalhou com Harbour. "Mudei muito entre as temporadas 1 e 5 e David esteve lá por tudo o que passei. Com o tempo, nossa relação se tornou muito mais colaborativa artisticamente. Quando você trabalha com alguém por tantos anos, nós sabíamos como incentivar um ao outro emocionalmente em cena. Mesmo que a série tenha acabado, ainda tenho muita gratidão. Poder compartilhar essa experiência com ele por tantos anos é algo que sempre vou lembrar e valorizar."

Embora a atriz não tenha confirmado, Harbour disse que os dois já trabalham em novos projetos. "Millie e eu estamos trabalhando em várias coisas. Vocês verão mais de mim e Millie - 10 anos não foram o bastante. Temos um laço especial. Eu a amo e ela me ama."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/STRANGER THINGS/MILLIE BOBBY BROWN/DENÚNCIA/BULLYING/DAVID HARBOUR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

FAMOSOS

David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista

11.06.26 9h06

CULTURA

Levantamento dos Mastros marca abertura dos Arrastões do Pavulagem 2026

Tradição junina reúne cortejo fluvial, caminhada do Batalhão da Estrela e show gratuito na Praça Waldemar Henrique

11.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda