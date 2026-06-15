Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez publica homenagem emocionante

A cantora norte-americana Melanie Martinez, de 31 anos, usou as redes sociais na noite deste domingo (14) para prestar uma homenagem emocionante ao ex-namorado, o cantor Oliver Tree, de 32 anos. O artista está entre as vítimas fatais do acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Por meio dos Stories do Instagram, Melanie compartilhou uma mensagem de despedida repleta de emoção ao recordar momentos vividos ao lado do músico durante o relacionamento que mantiveram no passado.

"Hoje foi um desastre total. É muito difícil compreender como alguém com quem você compartilhou um período tão marcante da vida pode desaparecer de repente. Ele era extremamente dedicado à sua arte, algo que eu sempre admirei e respeitei profundamente", escreveu.

A cantora também destacou características pessoais e profissionais de Oliver Tree que, segundo ela, marcaram todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

"Tenho certeza de que todos que conviveram com ele vão se lembrar dos momentos de alegria e das risadas que ele proporcionava com tanta facilidade. Sua gargalhada era contagiante e acolhedora. Sua capacidade criativa, aliada a um olhar curioso e quase infantil para o mundo, era inspiradora", afirmou.

Na sequência, Melanie ressaltou a personalidade do ex-companheiro e o legado deixado por ele no meio artístico. "Ele tinha um coração generoso e era um verdadeiro artista em todos os sentidos da palavra", acrescentou.

VEJA MAIS



Relacionamento terminou de forma amigável

Melanie Martinez e Oliver Tree encerraram o relacionamento em maio de 2021. Na época, a separação ocorreu de forma amigável, e a cantora chegou a pedir publicamente que os fãs interrompessem mensagens ofensivas direcionadas ao artista nas redes sociais.

Ao final da homenagem, Melanie se despediu do ex-namorado com uma mensagem carinhosa. "Descanse em paz, Oliver. Sei que você está fazendo os anjos rirem. Vou ficar imaginando quais acrobacias e projetos criativos você está planejando no céu. Todo o meu amor", concluiu.

Além de Oliver Tree, outras cinco pessoas morreram no acidente envolvendo os dois helicópteros. As circunstâncias da colisão seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)