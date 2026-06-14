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Quem é Oliver Tree? Conheça músicas e trajetória do cantor que morreu em helicóptero no Rio

Estadão Conteúdo

Oliver Tree morreu em um acidente aéreo envolvendo helicópteros no Rio de Janeiro neste domingo, 14, aos 32 anos de idade. Cantor e produtor musical, ficou conhecido por suas músicas eletrônicas e pelos clipes excêntricos e bem-humorados.

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos, ele completaria 33 anos no próximo dia 29. Antes de seguir carreira artística, chegou a cursar administração na faculdade.

As músicas de Oliver Tree

Entre seus maiores sucessos estão faixas de batidas marcantes e forte apelo eletrônico, como Life Goes On e Miss You, parceria com Robin Schulz. As músicas não apenas acumularam milhões de reproduções nas plataformas de streaming, como também se popularizaram em vídeos publicados em aplicativos como TikTok, Instagram e YouTube ao longo dos anos.

Confira abaixo uma lista com as músicas de Oliver Tree que têm mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e estão entre as mais conhecidas:

- Life Goes On - Miss You - Alien Boy - Sick Of U - Jerk - Hurt - Fuck The Whole World

Ao todo, o artista lançou quatro álbuns, que trouxeram canções em parceria com outros nomes conhecidos como David Guetta, Travis Barker, Marshmello, Digital Farm Animals, Whethan.

- Ugly Is Beautiful (2020) - Cowboy Tears (2022) - Alone In A Crowd (2023) - Love You Madly Hate You Badly (2026)

O visual de Oliver Tree ficou marcado por um cabelo ao estilo "tigelinha", por vezes escuro, por vezes loiro, quase sempre acompanhado por um bigode. Em seus videoclipes, costumava aparecer usando roupas coloridas e fazendo movimentos descontraídos, ou usando adereços como fones de ouvido estilizados.

Ao longo dos anos, ganhou repercussão quando teve um relacionamento com a cantora Melanie Martinez, e também quando acusou Lil Nas X e Kid Laroi de terem copiado algumas de suas obras. Enfrentou críticas semelhantes com seu hit Miss You, que alguns fãs afirmavam ser de um artista chamado Southstar.

Em entrevistas, Oliver Tree explicou sua versão dos fatos: "Miss You é um remix de uma música que eu fiz quatro anos antes com o Marshmello. E este garoto, Southstar, na Alemanha, remixou a música, mas tirou meu nome e mudou o título, relançando-a, tornando-se um sucesso." De acordo com ele, o imbróglio ainda durou algum tempo, mas trata-se de uma composição original sua e de seus colegas.

Oliver Tree e o vício em drogas Em 2023, numa entrevista ao podcast Getting Real, do canal Smosh Alike, o artista falou sobre seu problema com drogas. À época, ele alegava ter parado de usar maconha, álcool e tabaco recentemente, e "drogas mais pesadas" alguns anos antes.

"Eu comecei a usar as drogas depois que o meu primo morreu. 'Posso morrer a qualquer momento, o que mais a vida tem a oferecer?', acho que foi a minha desculpa tentando lidar com aquela dor", explicou.

Por que Oliver Tree estava no Brasil

Atualmente, o cantor apresentava sua turnê internacional, a Oliver Tree Worlds First World Tour. Após apresentações por México, Argentina e Chile, fez um show no Studio Stage, em São Paulo, no último dia 6, o que o trouxe ao Brasil. Em 1.º de julho ele estaria em Portugal para seu próximo show.

Oliver Tree quebrou recorde do Guinness

O cantor está no Guinness, o Livro dos Recordes, por ter feito o maior patinente do planeta - 4,16 m de altura por 3,3m de comprimento. Ele publicou um vídeo bem-humorado à época, mas seu nome está escrito no site oficial da entidade por conta do feito.

Acidente de helicóptero

O músico foi uma das seis vítimas confirmadas da colisão entre dois helicópteros na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14. Além de Oliver Tree, também estavam presentes o youtuber argentino Gaspi, os dois pilotos e outros dois passageiros.

As aeronaves caíram sobre um pátio de carros elétricos na Avenida das Américas e provocaram um incêndio de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

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