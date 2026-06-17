Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar
Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz
A Equatorial Energia lançou a campanha "Recicle e Torça", que oferece bônus na conta de energia elétrica e camisas exclusivas da Copa para clientes que trocarem resíduos recicláveis. A iniciativa, disponível em postos do projeto E+ Reciclagem em diversas cidades, incentiva a sustentabilidade e a economia para os consumidores.
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Para participar da ação, os interessados devem levar 3kg de resíduos recicláveis a um dos postos do projeto E+ Reciclagem. O valor correspondente aos materiais será convertido em desconto direto na conta de luz dos participantes.
Benefícios extras: camisas exclusivas da Copa
Além do bônus na fatura, a promoção garante uma camisa exclusiva da campanha aos primeiros clientes que aderirem à iniciativa em municípios específicos. As quantidades são limitadas e a campanha segue enquanto durarem os estoques.
As cidades e a quantidade de camisas disponíveis para os primeiros participantes são:
- Belém: 200 camisas
- Castanhal: 100 camisas
- Altamira: 100 camisas
- Santarém: 100 camisas
Foco na sustentabilidade e consumo consciente
A distribuidora explica que a campanha "Recicle e Torça" está integrada às suas ações de eficiência energética e sustentabilidade. O objetivo é promover o descarte correto de resíduos, estimular o consumo consciente de energia e fomentar a adoção de hábitos mais sustentáveis pela população.
"Com a campanha Recicle e Torça, nós queremos incentivar a população a adotar hábitos sustentáveis no dia a dia. Além de contribuir para a destinação correta dos resíduos, os participantes recebem bônus na conta de energia, o que representa uma economia real para as famílias. É uma ação que une conscientização ambiental, eficiência energética e benefícios para os nossos clientes", destaca Pricila Hinvaitt, analista de eficiência energética da Equatorial.
Como parte de suas ações, a empresa também realiza a ação E+ Economia Troque e Torça com a Equatorial Energia, que permite que clientes substituam gratuitamente lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas por modelos de LED, mais econômicos e eficientes.
Campanha Recicle e Torça
O que pode levar?
Papel e papelão
Garrafas PET
Embalagens de limpeza
Latas de alumínio e aço
Óleo de cozinha (armazenado em garrafa PET)
O que não levar?
Vidros, pilhas, lâmpadas
Isopor, pneus
Restos de alimentos e tecidos
Mais que reciclagem
Troca de lâmpadas
Palavras-chave
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