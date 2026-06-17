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Economia

Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar

Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz

O Liberal
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Além do bônus na fatura, a promoção garante uma camisa exclusiva da campanha aos primeiros clientes que aderirem à iniciativa (Cristino Martins / O Liberal)

A Equatorial Energia lançou a campanha "Recicle e Torça", que oferece bônus na conta de energia elétrica e camisas exclusivas da Copa para clientes que trocarem resíduos recicláveis. A iniciativa, disponível em postos do projeto E+ Reciclagem em diversas cidades, incentiva a sustentabilidade e a economia para os consumidores.

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Para participar da ação, os interessados devem levar 3kg de resíduos recicláveis a um dos postos do projeto E+ Reciclagem. O valor correspondente aos materiais será convertido em desconto direto na conta de luz dos participantes.

Benefícios extras: camisas exclusivas da Copa

Além do bônus na fatura, a promoção garante uma camisa exclusiva da campanha aos primeiros clientes que aderirem à iniciativa em municípios específicos. As quantidades são limitadas e a campanha segue enquanto durarem os estoques.

As cidades e a quantidade de camisas disponíveis para os primeiros participantes são:

  • Belém: 200 camisas
  • Castanhal: 100 camisas
  • Altamira: 100 camisas
  • Santarém: 100 camisas

Foco na sustentabilidade e consumo consciente

A distribuidora explica que a campanha "Recicle e Torça" está integrada às suas ações de eficiência energética e sustentabilidade. O objetivo é promover o descarte correto de resíduos, estimular o consumo consciente de energia e fomentar a adoção de hábitos mais sustentáveis pela população.

"Com a campanha Recicle e Torça, nós queremos incentivar a população a adotar hábitos sustentáveis no dia a dia. Além de contribuir para a destinação correta dos resíduos, os participantes recebem bônus na conta de energia, o que representa uma economia real para as famílias. É uma ação que une conscientização ambiental, eficiência energética e benefícios para os nossos clientes", destaca Pricila Hinvaitt, analista de eficiência energética da Equatorial.

Como parte de suas ações, a empresa também realiza a ação E+ Economia Troque e Torça com a Equatorial Energia, que permite que clientes substituam gratuitamente lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas por modelos de LED, mais econômicos e eficientes.

Campanha Recicle e Torça

O que pode levar?

Papel e papelão

Garrafas PET

Embalagens de limpeza

Latas de alumínio e aço

Óleo de cozinha (armazenado em garrafa PET)

O que não levar?

Vidros, pilhas, lâmpadas

Isopor, pneus

Restos de alimentos e tecidos

Mais que reciclagem

Troca de lâmpadas

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