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Economia

Lula se reúne com Sanae Takaichi para discutir acordo Mercosul-Japão

Ainda sobre as relações entre o bloco sul-americano e o Japão, Lula e Takaichi debateram o Marco de Parceria Estratégica, que discute o comércio, investimento e o atual contexto internacional

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com a Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, em Évian-les-Bains, na França (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Segundo vídeo publicado por Lula nas redes sociais, o principal tema da conversa foi a negociação de um acordo entre o país asiático e o Mercosul.

"Anunciamos o lançamento das negociações do Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão na futura 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, a ser realizada em Assunção, no final de junho", disse Lula no X.

Ainda sobre as relações entre o bloco sul-americano e o Japão, Lula e Takaichi debateram o Marco de Parceria Estratégica, lançado em dezembro, que discute o comércio, investimento e o atual contexto internacional.

Lula convidou Takaichi para visitar Brasília para uma reunião de trabalho visando aperfeiçoar a relação bilateral. "Esperamos que possamos ter boas notícias", disse o presidente em vídeo publicado no X.

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Palavras-chave

MERCOSUL

JAPÃO

ACORDO

LULA

SANAE TAKAICHI
Economia
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