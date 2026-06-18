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VÍDEO: Moradores de lar de idosos viralizam ao imitar comemorações da Seleção Brasileira

A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas e já soma mais de 17 mil visualizações

Gabrielle Borges
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Segundo o próprio Lar dos Velhinhos, a proposta foi proporcionar uma atividade leve e divertida (Reprodução/G1)

A paixão pelo futebol e a terceira idade renderam um momento especial que conquistou as redes sociais. Os moradores do Lar dos Velhinhos de Campinas, em Campinas, entraram na onda de uma das trends mais populares do momento e viralizaram ao recriar comemorações de jogadores da Seleção Brasileira de Futebol.

O vídeo, publicado pela instituição nas redes sociais, mostra os idosos se divertindo ao repetir os gestos e celebrações que ficaram conhecidos durante partidas de futebol. Com muita animação e bom humor, os moradores participaram da brincadeira e provaram que a idade não é um limite para acompanhar as tendências da internet.

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A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas e já soma mais de 17 mil visualizações. Nos comentários, muitas pessoas destacaram a energia dos idosos e elogiaram a iniciativa, que levou um momento de descontração para quem participou e também para quem assistiu ao vídeo.

Confira

Segundo o próprio Lar dos Velhinhos, a proposta foi proporcionar uma atividade leve e divertida para os moradores, além de aproximá-los das novidades que fazem sucesso nas redes sociais. “Os idosos se divertiram com a trend do momento e nós amamos o resultado. Estamos oficialmente prontos para torcer para o Brasil”, escreveu a instituição na publicação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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