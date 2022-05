Idoso de 91 anos viraliza ao levar e buscar sobrinha-bisneta na escola todos os dias

O idoso Eliodoro Maciel Centurión, de 91 anos, viralizou na internet na última semana ao ser fotografado levando e buscando a sobrinha-bisneta, de 7 anos, até a escola. O momento de pura fofura foi flagrado por uma mulher que estava no local, em Encarnación, no Paraguai, e publicado nas redes sociais.

"Todos os dias ele espera a sua neta na saída da escola, é sempre o primeiríssimo. Te amo, avozinho desconhecido!", disse a autora das imagens. O momento, compartilhado no Twitter, aqueceu o coração dos usuários, que logo começaram a pedir para serem adotados pelo avô desconhecido.

Uma mulher identificada como Loreley Roa relatou que o senhor em questão era seu tio-avô e a criança, sua irmã, a pequena Genesis. Segundo ela, Eliodoro foi morar com a família após sofrer maus tratos na casa de um irmão mais novo e perder sua mulher durante um assalto. De acordo com a jovem, o avô é muito afetuoso com todos e adora levar a sobrinha-bisneta na escola, faça chuva ou faça sol.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)