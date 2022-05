Dona de bar em Belém viraliza ao mandar recado para caloteiros: 'Se não tem dinheiro, não beba'

Cansada dos caloteiros de plantão, a proprietária de um bar localizado na travessa Padre Eutíquio, em Belém, viralizou nas redes sociais na noite de segunda-feira (17) ao usar uma bike som para mandar um recado para os clientes que estão devendo no estabelecimento.

No vídeo, publicado pelo perfil do Belém Fofoquei no Instagram, a mulher aparece falando ao microfone e pedindo aos frequentadores que moram ou trabalham nos arredores para que não bebam no estabelecimento se não tiverem dinheiro. "Quero falar pra esse povo daqui da Padre Eutíquio que, quando não tiver dinheiro não bebam, e nem bote na conta dos outros que isso é feio. Já tá na hora disso parar. Se não tem dinheiro, não beba! E não venha encher a po**ra do saco aqui", desabafa. Confira:

"Dessa vez tá sendo moleza, na próxima eu vou na porta, fiado só [...]", finaliza. A atitude despachada da proprietária do bar divertiu os internautas. Alguns seguidores do perfil comentaram na postagem que a mulher em questão se chama Vânia. "Não tem pra Vânia kkkkkkkkk", riu uma. "Essa Vânia é demais", comentou outra. Outros curtiram tanto a atitude que não esconderam a vontade de marcar algumas @ para também cobrar dívidas abertas. "Bem que qria marcar uns @", disse uma seguidora. "Queria fazer isso também", confessou outra.

