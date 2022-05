Yakissoba ‘paraense’ produzida em Mocajuba, no Pará, viraliza e web questiona: ‘Vem Sal de Eno?'

Um “novo tipo” de yakissoba - um prato de origem japonesa -, produzido em Mocajuba, no Pará, começou a fazer maior sucesso no Twitter desde o último domingo (15). Feita com macarrão, jambu, charque, camarão-rosa e “patinha” de caranguejo, a “yakissoba paraense” está viralizando nas redes sociais. Segundo o autor do tweet, um manauara identificado como Tadeu, essa “delícia” custa R$ 45 reais.

Na foto, é possível ver que o prato está "adubado" com a nova iguaria. Tadeu chega a brincar com a inovação gastronomia, dizendo que “aqui descobriu o que é limite”, dando a entender que ficou perplexo com a receita de yakissoba paraense.

Os internautas questionam se o ‘tuiteiro’ provou o prato e ele garante que “não”, revelando a opinião da maioria: o novo prato não foi aprovado. Confira a repercussão:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)