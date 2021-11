Tacacá 'diferente' vira chacota entre paraenses nas redes sociais: 'Água da vala'

Uma foto postada no Stories, do Instagram, de um perfil que fala sobre plantas alimentícias não convencionais (PANC) viralizou e se transformou em piada entre os paraenses. Isso porque o dono do perfil fez um tacacá que não se parece muito com o apreciado no Pará e em outros estados do Norte.

“Meu primeiro tacacá, feito do zero, com tudo 100% cultivado por mim. A culinária amazônica é maravilhosa! Viva os povos ancestrais e os fazedores de tacacá”, escreveu o influencer que tem 76,1 mil seguidores no Instagram e faz as publicações com a localização em São Paulo.

Na foto, aparece um tacacá de caldo turvo e acinzentado, com pequenas folhas que o dono do perfil não explica do que são. Os internautas que conhecem a receita de tacacá original logo fizeram piada sobre o prato, que, ao menos, foi servido em uma cuia.

“Parece que desentupiram uma calha e jogaram a sujeira na cuia”, escreveu um internauta. “Qual é dessa água barrenta?”, publicou outra. “Conversa com essa pessoa, por favor, um conselho é sempre bem vindo”, sugeriu uma terceira. “Ontem quando lavei o pano de chão na bacia a água que ficou parecia muito com isso”, brincou mais um.