Tacacá doce é servido no ‘Masterchef Brasil’

A atriz Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, está surpreendendo os jurados no reality “Masterchef Brasil”. A participante se inspirou em um dos pratos típicos da região, o Tacacá, para fazer uma sobremesa inusitada. As informações são do Belém Trânsito.

Disputando uma vaga entre os 10 finalistas do programa, ela e os demais participantes tinham que preparar comidas típicas de cada região do Brasil. E para surpresa de todos, o prato escolhido por Isabella foi um sorvete de tucupi.

Tacacá doce (Reprodução: Tv Band)

No preparo, ela também utilizou ingredientes como camarão seco, goma de tapioca, cumaru e calda de açúcar com jambu, além de jambu picado. E segundo os jurados, a sobremesa diferente ficou ótima.

