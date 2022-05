De surpresa, avó com Alzheimer leva alianças de casamento para neta e web se emociona; vídeo

Dias antes de se casar, Luiza Prado ficou sabendo que a avó, que tem Alzheimer, não iria poder comparecer à cerimônia do “grande dia” por motivos de saúde. Mas tudo não passava de uma bela surpresa do noivo, Nico, que ajudou a “avózinha” a tornar o momento memorável, ao levar as alianças do casamento.

No vídeo, compartilhado pela noiva e os fotógrafos, é possível ver o momento em que o noivo finge esquecer as alianças na entrada da cerimônia. Em seguida, ele surge conduzindo a avó de Luiza em uma cadeira de rodas, e ela leva o símbolo da união da neta com o futuro marido.

Ao vê-la, a noiva chorou muito. “Eu te amo, eu te amo muito!”, disse Luiza, a abraçando. Veja o vídeo:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)